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Украина хочет получить ракеты к HIMARS с радиусом действия 300 километров - РИА Новости, 15.07.2022
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Украина хочет получить ракеты к HIMARS с радиусом действия 300 километров
Украина хочет получить ракеты к HIMARS с радиусом действия 300 километров - РИА Новости, 15.07.2022
Украина хочет получить ракеты к HIMARS с радиусом действия 300 километров
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Financial Times выразил уверенность, что его страна получит от США больше РСЗО HIMARS, в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:20
2022-07-15T18:56
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
россия
украина
сша
нато
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Financial Times выразил уверенность, что его страна получит от США больше РСЗО HIMARS, в том числе ракеты с радиусом действия 300 километров."Он (Резников - ред.) сказал, что уверен в том, что Украине будет предоставлено большее количество систем дальнего действия, в частности американских реактивных систем залпового огня, известных как HIMARS... США не хотели отправлять HIMARS, которые имеют дальность действия 80 километров и боеприпасы с GPS-наведением, опасаясь, что такой шаг может привести к эскалации войны. Резников заявил, что он уверен, что партнеры пришлют больше, в том числе и версию с радиусом действия 300 километров", - говорится в сообщении газеты.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано еще четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнем ВС РФ.Также США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, сша, нато, вооруженные силы рф, верховная рада украины, gps
18:20 15.07.2022 (обновлено: 18:56 15.07.2022)
 
Украина хочет получить ракеты к HIMARS с радиусом действия 300 километров

Минобороны Украины надеется получить ракеты к HIMARS с радиусом действия 300 километров

© Фото : U.S. Army / Spc. Zachary StahlbergАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Zachary Stahlberg
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Financial Times выразил уверенность, что его страна получит от США больше РСЗО HIMARS, в том числе ракеты с радиусом действия 300 километров.
"Он (Резников - ред.) сказал, что уверен в том, что Украине будет предоставлено большее количество систем дальнего действия, в частности американских реактивных систем залпового огня, известных как HIMARS... США не хотели отправлять HIMARS, которые имеют дальность действия 80 километров и боеприпасы с GPS-наведением, опасаясь, что такой шаг может привести к эскалации войны. Резников заявил, что он уверен, что партнеры пришлют больше, в том числе и версию с радиусом действия 300 километров", - говорится в сообщении газеты.
Автомобиль такси Uber на Комсомольской площади у Казанского вокзала. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 08:00
Американская история: захватить всю Европу и обломать зубы о Россию
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано еще четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнем ВС РФ.
Также США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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12 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
 
В миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссияУкраинаСШАНАТОВооруженные силы РФВерховная Рада УкраиныGPS
 
 
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