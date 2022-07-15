https://ria.ru/20220715/karakalpakstan-1802819635.html

Узбекистан создал комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане

Узбекистан создал комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане - РИА Новости, 15.07.2022

Узбекистан создал комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане

Законодательная (нижняя) палата и Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана приняли совместное постановление об образовании комиссии по проведению... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:48

2022-07-15T17:48

2022-07-15T18:28

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ТАШКЕНТ, 15 июл – РИА Новости. Законодательная (нижняя) палата и Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана приняли совместное постановление об образовании комиссии по проведению независимого расследования беспорядков в Каракалпакстане в начале июля, сообщает пресс-служба верхней палаты.По данным пресс-службы, 15 июля в Ташкенте состоялось совместное заседание Кенгашей (Советов) законодательной палаты и сената."На заседании принято совместное постановление Кенгашей палат Олий Мажлиса об образовании Комиссии по изучению фактов и событий, произошедших в Республике Каракалпакстан в июле 2022 года, и проведении по ним независимого расследования", - говорится в сообщении на сайте верхней палаты.Комиссия создана в связи с обращением уполномоченного парламента по правам человека Ферузы Эшматовой по вопросу обеспечения прав и свобод человека в Республике Каракалпакстан, уточняет пресс-служба. В состав комиссии, которой будет руководить Эшматова, включены представители парламента, представители неправительственных и общественных организаций. "Результаты проведенного расследования будут обнародованы и доведены до сведения общественности Узбекистана и мирового сообщества", - добавили в Сенате.По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений в Каракалпакстане погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратура страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.

https://ria.ru/20220712/podderzhka-1801838609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ташкент, узбекистан, каракалпакстан