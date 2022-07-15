https://ria.ru/20220715/kadry-1802649096.html

В Британии зафиксировали рекордный кадровый голод

В Британии зафиксировали рекордный кадровый голод - РИА Новости, 15.07.2022

В Британии зафиксировали рекордный кадровый голод

Рекордные 76% предприятий в Великобритании испытывают трудности с наймом новых сотрудников на фоне роста цен в промышленном секторе, следует из пресс-релиза,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:55

2022-07-15T11:55

2022-07-15T11:59

в мире

великобритания

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Рекордные 76% предприятий в Великобритании испытывают трудности с наймом новых сотрудников на фоне роста цен в промышленном секторе, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC).Во втором квартале 2022 года 61% компаний пытался найти новых сотрудников, однако 76% предприятий продолжают испытывать трудности с наймом персонала, говорится в документе.Наиболее серьезные трудности испытывает строительный сектор (83% предприятий сектора). За ним следуют промышленность и производство (79%), логистика (79%) и гостиничный бизнес (78%), отмечается в пресс-релизе.Причиной нехватки сотрудников стало увеличение расходов в области торговли и промышленности. Менее 28% компаний увеличили инвестиции за последние три месяца на фоне роста цен, среди маленьких фирм – только 19%, говорится в документе.Данные были получены на основе исследования 5700 различных предприятий.В связи со сложившейся ситуацией BCC обратилась к правительству и предложила план из трёх пунктов, направленный на улучшение положения, отмечается в пресс-релизе. В частности, BCC предлагает компаниям вкладывать больше средств в обучение сотрудников и создание более гибких рабочих процессов. Правительство же, по мнению палаты, должно помочь предприятиям, сократив расходы, возлагаемые на них, и налоги, связанные с обучением сотрудников. Еще одной мерой является расширение списков дефицитных профессий для каждого сектора экономики, отмечается в документе.Многие отрасли экономики уже на протяжении долгого времени испытывают трудности, связанные с нехваткой персонала после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20220713/zabastovka-1802261511.html

https://ria.ru/20220530/predpriyatiya-1791740506.html

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в мире, великобритания