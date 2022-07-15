https://ria.ru/20220715/insider-1802855511.html
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider*
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider* - РИА Новости, 15.07.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider*
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту интернет-издания The Insider*. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:56
2022-07-15T19:56
2022-07-15T19:56
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
происшествия
цензура
журналистика
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
МОСКВА. 15 июл - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту интернет-издания The Insider*.Информация о блокировке сайта theins.ru появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ.Согласно данным сервиса, страница внесена в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220715/rozysk-1802665598.html
https://ria.ru/20220715/smi-inoagent-1802811661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, происшествия, цензура, журналистика
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider*
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider по требованию Генпрокуратуры