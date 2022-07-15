https://ria.ru/20220715/insider-1802855511.html

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider*

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider* - РИА Новости, 15.07.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider*

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту интернет-издания The Insider*. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:56

2022-07-15T19:56

2022-07-15T19:56

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

происшествия

цензура

журналистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg

МОСКВА. 15 июл - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту интернет-издания The Insider*.Информация о блокировке сайта theins.ru появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ.Согласно данным сервиса, страница внесена в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220715/rozysk-1802665598.html

https://ria.ru/20220715/smi-inoagent-1802811661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, происшествия, цензура, журналистика