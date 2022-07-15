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Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider* - РИА Новости, 15.07.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider*
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider* - РИА Новости, 15.07.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider*
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту интернет-издания The Insider*. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:56
2022-07-15T19:56
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
происшествия
цензура
журналистика
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МОСКВА. 15 июл - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту интернет-издания The Insider*.Информация о блокировке сайта theins.ru появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ.Согласно данным сервиса, страница внесена в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220715/rozysk-1802665598.html
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россия
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2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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60
353
60
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, происшествия, цензура, журналистика
19:56 15.07.2022
 
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider*

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Insider по требованию Генпрокуратуры

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 15 июл - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту интернет-издания The Insider*.
Информация о блокировке сайта theins.ru появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ.
Журналист и телеведущий Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 12:43
Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск
Согласно данным сервиса, страница внесена в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 17:23
Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов
 
ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФПроисшествияЦензуражурналистика
 
 
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