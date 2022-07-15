https://ria.ru/20220715/immunitet-1802787896.html

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 10,3%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:43

2022-07-15T16:43

2022-07-15T16:44

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 10,3%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 15 июля коллективный иммунитет 10,3%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 8 июля 2022 года - 12,2%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 564 127 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 153 103 человека.

https://ria.ru/20220715/ptsr-1802665314.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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