https://ria.ru/20220715/immunitet-1802787896.html
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 10,3%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:43
2022-07-15T16:43
2022-07-15T16:44
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 10,3%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 15 июля коллективный иммунитет 10,3%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 8 июля 2022 года - 12,2%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 564 127 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 153 103 человека.
https://ria.ru/20220715/ptsr-1802665314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:43 15.07.2022 (обновлено: 16:44 15.07.2022)
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 10,3 процента