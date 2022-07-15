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В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 10,3%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:43
2022-07-15T16:44
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 10,3%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 15 июля коллективный иммунитет 10,3%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 8 июля 2022 года - 12,2%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 564 127 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 153 103 человека.
https://ria.ru/20220715/ptsr-1802665314.html
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:43 15.07.2022 (обновлено: 16:44 15.07.2022)
 
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 10,3 процента

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 10,3%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 15 июля коллективный иммунитет 10,3%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 8 июля 2022 года - 12,2%.
Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 564 127 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 153 103 человека.
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