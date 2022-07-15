12:39 15.07.2022 (обновлено: 13:11 15.07.2022)
Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года
Мантуров: Ил-114-300 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года
© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех" / Перейти в фотобанкПервый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300
Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет Ил-114-300 с отечественным двигателем получит сертификат типа в конце 2023 года, заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"В конце следующего года сертификат типа получит "Суперджет" с отечественным двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117. На модификации этого же двигателя в 2024 году будет сертифицирован самолет "Ладога", тогда же стоит крайний срок по самолету "Байкал" с двигателем ВК-800 и самолет МС-21-310 с ПД-14", - сказал Мантуров, выступая в пятницу в Госдуме.
Всего, по его словам, до 2030 года программа развития авиации предусматривает выпуск более 1000 самолетов. "Под такие объемы нам придется расширять мощности, что потребует дополнительных средств", - добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на соответствующую должность. Кандидатура Мантурова в пятницу рассматривается на пленарном заседании Госдумы.