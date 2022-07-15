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Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года - РИА Новости, 15.07.2022
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Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года
Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года - РИА Новости, 15.07.2022
Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года
Пассажирский самолет Ил-114-300 с отечественным двигателем получит сертификат типа в конце 2023 года, заявил предложенный на пост вице-премьера министр... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:39
2022-07-15T13:11
денис мантуров
экономика
россия
ил-114-300
госдума рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет Ил-114-300 с отечественным двигателем получит сертификат типа в конце 2023 года, заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров."В конце следующего года сертификат типа получит "Суперджет" с отечественным двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117. На модификации этого же двигателя в 2024 году будет сертифицирован самолет "Ладога", тогда же стоит крайний срок по самолету "Байкал" с двигателем ВК-800 и самолет МС-21-310 с ПД-14", - сказал Мантуров, выступая в пятницу в Госдуме.Всего, по его словам, до 2030 года программа развития авиации предусматривает выпуск более 1000 самолетов. "Под такие объемы нам придется расширять мощности, что потребует дополнительных средств", - добавил он.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на соответствующую должность. Кандидатура Мантурова в пятницу рассматривается на пленарном заседании Госдумы.
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денис мантуров, экономика, россия, ил-114-300, госдума рф
12:39 15.07.2022 (обновлено: 13:11 15.07.2022)
 
Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года

Мантуров: Ил-114-300 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года

© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех" / Перейти в фотобанкПервый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300
Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех"
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Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет Ил-114-300 с отечественным двигателем получит сертификат типа в конце 2023 года, заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"В конце следующего года сертификат типа получит "Суперджет" с отечественным двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117. На модификации этого же двигателя в 2024 году будет сертифицирован самолет "Ладога", тогда же стоит крайний срок по самолету "Байкал" с двигателем ВК-800 и самолет МС-21-310 с ПД-14", - сказал Мантуров, выступая в пятницу в Госдуме.
Всего, по его словам, до 2030 года программа развития авиации предусматривает выпуск более 1000 самолетов. "Под такие объемы нам придется расширять мощности, что потребует дополнительных средств", - добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на соответствующую должность. Кандидатура Мантурова в пятницу рассматривается на пленарном заседании Госдумы.
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Денис МантуровЭкономикаРоссияИл-114-300Госдума РФ
 
 
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