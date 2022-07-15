02:28 15.07.2022 (обновлено: 10:41 15.07.2022)
Эксперт заявил, что из западного оружия на Украине стреляют солдаты НАТО
Капитан первого ранга Ераносян: из HIMARS на Украине стреляют военные США и Великобритании
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Переданными США Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие Штатов и Великобритании, заявил в беседе с "Украиной.ру" капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
Он отверг заявления западных союзников Киева о том, что они обучают бойцов из бывшей советской республики.
"Я на 250 процентов уверен, что (стрельбой. — Прим. ред.) из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане", — сказал Ераносян.
Капитан первого ранга объяснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих. При этом на каждую HIMARS может приходится до батальона бойцов ВСУ, стерегущих установку, утверждает Ераносян.
"Весь этот периметр охраняют украинские силы, но стреляют американцы, причем подготовленные. Я думаю, что это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки стрельбы с HIMARS. Именно они сейчас находятся на Украине", — указал специалист.
Он подчеркнул, что именно американские военнослужащие наносят удары из HIMARS по объектам на освобожденных территориях Украины.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью России. Во внешнеполитическом ведомстве указывали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также добавлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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