https://ria.ru/20220715/himars-1802585589.html

Эксперт заявил, что из западного оружия на Украине стреляют солдаты НАТО

Эксперт заявил, что из западного оружия на Украине стреляют солдаты НАТО - РИА Новости, 15.07.2022

Эксперт заявил, что из западного оружия на Украине стреляют солдаты НАТО

Переданными США Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие Штатов и Великобритании, заявил в беседе с "Украиной.ру" капитан первого ранга запаса Владимир... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T02:28

2022-07-15T02:28

2022-07-15T10:41

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Переданными США Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие Штатов и Великобритании, заявил в беседе с "Украиной.ру" капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.Он отверг заявления западных союзников Киева о том, что они обучают бойцов из бывшей советской республики.Капитан первого ранга объяснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих. При этом на каждую HIMARS может приходится до батальона бойцов ВСУ, стерегущих установку, утверждает Ераносян."Весь этот периметр охраняют украинские силы, но стреляют американцы, причем подготовленные. Я думаю, что это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки стрельбы с HIMARS. Именно они сейчас находятся на Украине", — указал специалист.Он подчеркнул, что именно американские военнослужащие наносят удары из HIMARS по объектам на освобожденных территориях Украины.Ранее США передали Киеву восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что на Украину пришлют еще четыре установки. Как сообщали в Минобороны России, союзные силы уже уничтожили как минимум две такие машины.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью России. Во внешнеполитическом ведомстве указывали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также добавлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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