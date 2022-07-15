15:29 15.07.2022 (обновлено: 15:32 15.07.2022)
В Ереване во время заседания суда умер кинопродюсер Григорян
Находившийся под арестом кинопродюсер Армен Григорян умер во время заседания суда
© Sputnik / Асатур Есаянц
Продюсер, сценарист Армен Григорян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Находившийся под арестом кинопродюсер Армен Григорян, имевший также российское гражданство, скончался в здании суда во время заседания по его делу, сообщила РИА Новости директор службы "скорой помощи" Тагуи Степанян.
В пятницу Григорян потерял сознание во время судебного заседания. Его вынесли из зала суда.
"Григорян скончался в здании суда", - сказала Степанян. Ранее о кончине кинопродюсера сообщила бывший депутат парламента Армении Наира Зограбян.
Григорян был в середине мая арестован на два месяца "за оскорбление жителей регионов Армении". Ранее его адвокат Рубен Меликян заявил, что деяние, приписываемое Григоряну, не предусмотрено Уголовным кодексом в качестве преступления, а его преследование носит политический и дискриминационный характер. Он был оппозиционно настроен к властям Армении и придерживался пророссийских взглядов.
Григорян критиковал сторонников премьера Армении Никола Пашиняна в Ширакской и Араратской областях, предположив, что такую позицию могут занимать потомки турок. В Службе национальной безопасности заявили, что Григорян "публично унизил национальное достоинство населения Ширака и Араратской долины, поставив под сомнение их этническое происхождение". Он обвинялся по статье "возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды".
Григорян известен как член первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института (ЕрМИ) – двукратного чемпиона клуба 1992 и 1994 годов. Занимался активной общественной деятельностью.