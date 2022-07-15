https://ria.ru/20220715/grigoryan-1802748483.html

В Ереване во время заседания суда умер кинопродюсер Григорян

В Ереване во время заседания суда умер кинопродюсер Григорян - РИА Новости, 15.07.2022

В Ереване во время заседания суда умер кинопродюсер Григорян

Находившийся под арестом кинопродюсер Армен Григорян, имевший также российское гражданство, скончался в здании суда во время заседания по его делу, сообщила РИА РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:29

2022-07-15T15:29

2022-07-15T15:32

в мире

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Находившийся под арестом кинопродюсер Армен Григорян, имевший также российское гражданство, скончался в здании суда во время заседания по его делу, сообщила РИА Новости директор службы "скорой помощи" Тагуи Степанян.В пятницу Григорян потерял сознание во время судебного заседания. Его вынесли из зала суда.Григорян был в середине мая арестован на два месяца "за оскорбление жителей регионов Армении". Ранее его адвокат Рубен Меликян заявил, что деяние, приписываемое Григоряну, не предусмотрено Уголовным кодексом в качестве преступления, а его преследование носит политический и дискриминационный характер. Он был оппозиционно настроен к властям Армении и придерживался пророссийских взглядов.Григорян критиковал сторонников премьера Армении Никола Пашиняна в Ширакской и Араратской областях, предположив, что такую позицию могут занимать потомки турок. В Службе национальной безопасности заявили, что Григорян "публично унизил национальное достоинство населения Ширака и Араратской долины, поставив под сомнение их этническое происхождение". Он обвинялся по статье "возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды".Григорян известен как член первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института (ЕрМИ) – двукратного чемпиона клуба 1992 и 1994 годов. Занимался активной общественной деятельностью.

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

https://ria.ru/20220622/aktsiya-1797285235.html

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в мире, армения, никол пашинян, наира зограбян, квн, армен григорян