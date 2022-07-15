https://ria.ru/20220715/gretsiya-1802693138.html

Туроператоры рассказали, как сейчас получить визу в Грецию

Туроператоры рассказали, как сейчас получить визу в Грецию - РИА Новости, 15.07.2022

Туроператоры рассказали, как сейчас получить визу в Грецию

Консульство Греции в Москве продолжает выдавать туристические визы, и, хотя слотов на подачу стало меньше, спрос есть, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:41

2022-07-15T13:41

2022-07-15T13:41

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Консульство Греции в Москве продолжает выдавать туристические визы, и, хотя слотов на подачу стало меньше, спрос есть, сообщает АТОР.Консульство Греции возобновило прием документов 4 июля после короткого перерыва, произошедшего из-за сокращения числа сотрудников. Процесс в целом остался прежним, но ряд изменений есть.Так, из-за уменьшения количества слотов некоторые туркомпании не успевают подавать на визы для своих клиентов. В приоритете – ближайшие вылеты.При этом увеличение в рассмотрении документов, отмечают в АТОР, незначительное: в среднем, виза выходит за неделю. Более того, отказов практически нет, сообщают участники рынка.Сроки действия виз по-прежнему остаются на усмотрение консульства. Во многом это зависит от наличия предыдущих шенгенов и правильности их использования.Спрос на туры в Грецию из России сейчас невысокий, констатируют участники рынка. Прямого авиасообщения со страной нет, можно добраться только со стыковками.Если лететь с одной пересадкой через Стамбул, то билет из Москвы в Салоники в конце июля – начале августа стоит от 120 тысяч рублей на человека.В самой Греции ожидают, что 2022 год будет успешным для туризма в стране. Там ведут активную работу по привлечению отдыхающих с американского рынка. А на днях министр туризма Греции Василис Кикилиас пригласил немецких пенсионеров в условиях инфляции и энергетического кризиса ехать в Грецию зимовать.

https://ria.ru/20220712/vizy-1802057432.html

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