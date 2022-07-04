Рейтинг@Mail.ru
Греция возобновила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220704/vizy-1800131363.html
Греция возобновила выдачу виз россиянам
Греция возобновила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 04.07.2022
Греция возобновила выдачу виз россиянам
Консульство Греции в Москве возобновило выдачу виз россиянам после временной приостановки, сообщили РИА Новости в посольстве страны в РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:38
2022-07-04T15:38
туризм
в мире
греция
москва
афины
санкции в отношении россии
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Консульство Греции в Москве возобновило выдачу виз россиянам после временной приостановки, сообщили РИА Новости в посольстве страны в РФ."Да, консульство работает нормально", - заявили в посольстве, отвечая на вопрос о возможности получить визу в Грецию для россиян.Визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве был закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Ранее восемь греческих дипломатов были объявлены персонами нон грата в ответ на "конфронтационный курс властей страны в отношении России" и высылку 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.В свою очередь в российском МИДе ранее заявили, что после "принудительных и безосновательных сокращений кадрового состава" российское посольство в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.
https://ria.ru/20220629/belgiya-1799020861.html
греция
москва
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, москва, афины, санкции в отношении россии, новости - туризм
15:38 04.07.2022
 
Греция возобновила выдачу виз россиянам

Греция возобновила выдачу виз россиянам после временной приостановки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Флаг Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Консульство Греции в Москве возобновило выдачу виз россиянам после временной приостановки, сообщили РИА Новости в посольстве страны в РФ.
"Да, консульство работает нормально", - заявили в посольстве, отвечая на вопрос о возможности получить визу в Грецию для россиян.
Визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве был закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Ранее восемь греческих дипломатов были объявлены персонами нон грата в ответ на "конфронтационный курс властей страны в отношении России" и высылку 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.
В свою очередь в российском МИДе ранее заявили, что после "принудительных и безосновательных сокращений кадрового состава" российское посольство в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.
Логотип ЕС на улице Брюсселя - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 16:01Туризм
Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам
 
ТуризмВ миреГрецияМоскваАфиныСанкции в отношении РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала