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Греция возобновила выдачу виз россиянам

Греция возобновила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 04.07.2022

Греция возобновила выдачу виз россиянам

Консульство Греции в Москве возобновило выдачу виз россиянам после временной приостановки, сообщили РИА Новости в посольстве страны в РФ. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:38

2022-07-04T15:38

2022-07-04T15:38

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Консульство Греции в Москве возобновило выдачу виз россиянам после временной приостановки, сообщили РИА Новости в посольстве страны в РФ."Да, консульство работает нормально", - заявили в посольстве, отвечая на вопрос о возможности получить визу в Грецию для россиян.Визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве был закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Ранее восемь греческих дипломатов были объявлены персонами нон грата в ответ на "конфронтационный курс властей страны в отношении России" и высылку 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.В свою очередь в российском МИДе ранее заявили, что после "принудительных и безосновательных сокращений кадрового состава" российское посольство в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.

https://ria.ru/20220629/belgiya-1799020861.html

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в мире, греция, москва, афины, санкции в отношении россии, новости - туризм