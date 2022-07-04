https://ria.ru/20220704/vizy-1800131363.html
Греция возобновила выдачу виз россиянам
Греция возобновила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 04.07.2022
Греция возобновила выдачу виз россиянам
Консульство Греции в Москве возобновило выдачу виз россиянам после временной приостановки, сообщили РИА Новости в посольстве страны в РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:38
2022-07-04T15:38
2022-07-04T15:38
туризм
в мире
греция
москва
афины
санкции в отношении россии
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Консульство Греции в Москве возобновило выдачу виз россиянам после временной приостановки, сообщили РИА Новости в посольстве страны в РФ."Да, консульство работает нормально", - заявили в посольстве, отвечая на вопрос о возможности получить визу в Грецию для россиян.Визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве был закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Ранее восемь греческих дипломатов были объявлены персонами нон грата в ответ на "конфронтационный курс властей страны в отношении России" и высылку 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.В свою очередь в российском МИДе ранее заявили, что после "принудительных и безосновательных сокращений кадрового состава" российское посольство в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.
https://ria.ru/20220629/belgiya-1799020861.html
греция
москва
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, москва, афины, санкции в отношении россии, новости - туризм
Греция возобновила выдачу виз россиянам
Греция возобновила выдачу виз россиянам после временной приостановки