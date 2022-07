https://ria.ru/20220715/grammy-1802640917.html

Церемония вручения "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля

Церемония вручения "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля - РИА Новости, 15.07.2022

Церемония вручения "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля

Очередная 65-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" состоится 5 февраля, сообщила Академия звукозаписи США в четверг. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:37

2022-07-15T12:37

2022-07-15T12:37

грэмми

культура

лос-анджелес

сша

культура

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802637914_0:283:2711:1808_1920x0_80_0_0_e20b0f400d83d4d5c96e498096a7c1b0.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Очередная 65-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" состоится 5 февраля, сообщила Академия звукозаписи США в четверг."Грэмми" вручается ежегодно и считается главным музыкальным событием года в США. Награда вручается в ходе масштабного концерта, который транслируется по телевидению. В этом году "Грэмми" пройдет на площадке Crypto.com Arena ранее известной как Staples Center в Лос-Анджелесе.Как сообщили организаторы премии, имена номинантов на награду объявят во вторник 15 ноября. Голосование за победителей завершится в декабре. На награду могут претендовать произведения, записанные или вышедшие в продажу в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Заявки на конкурс будут приниматься с 18 июля по 31 августа текущего года.​​"Грэмми" вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Победители получают статуэтку в виде позолоченного граммофона. Каждая из них в ручную отливается в небольшой мастерской в Колорадо. В 2022 году наградой "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" была удостоена пластинка "We Are" Джона Батиста, композиция Leave The Door Open от Silk Sonic — дуэта Бруно Марса и Андерсона Пака — стала песней года, а звание "Лучшего нового исполнителя" завоевала Оливия Родриго.

https://ria.ru/20220715/kpop-1802468147.html

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

грэмми, лос-анджелес, сша, культура, новости культуры, музыка