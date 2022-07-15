Рейтинг@Mail.ru
Церемония вручения "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220715/grammy-1802640917.html
Церемония вручения "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля
Церемония вручения "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля - РИА Новости, 15.07.2022
Церемония вручения "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля
Очередная 65-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" состоится 5 февраля, сообщила Академия звукозаписи США в четверг. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:37
2022-07-15T12:37
грэмми
культура
лос-анджелес
сша
культура
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802637914_0:283:2711:1808_1920x0_80_0_0_e20b0f400d83d4d5c96e498096a7c1b0.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Очередная 65-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" состоится 5 февраля, сообщила Академия звукозаписи США в четверг."Грэмми" вручается ежегодно и считается главным музыкальным событием года в США. Награда вручается в ходе масштабного концерта, который транслируется по телевидению. В этом году "Грэмми" пройдет на площадке Crypto.com Arena ранее известной как Staples Center в Лос-Анджелесе.Как сообщили организаторы премии, имена номинантов на награду объявят во вторник 15 ноября. Голосование за победителей завершится в декабре. На награду могут претендовать произведения, записанные или вышедшие в продажу в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Заявки на конкурс будут приниматься с 18 июля по 31 августа текущего года.​​"Грэмми" вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Победители получают статуэтку в виде позолоченного граммофона. Каждая из них в ручную отливается в небольшой мастерской в Колорадо. В 2022 году наградой "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" была удостоена пластинка "We Are" Джона Батиста, композиция Leave The Door Open от Silk Sonic — дуэта Бруно Марса и Андерсона Пака — стала песней года, а звание "Лучшего нового исполнителя" завоевала Оливия Родриго.
https://ria.ru/20220715/kpop-1802468147.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802637914_48:0:2459:1808_1920x0_80_0_0_fbaab94f228a9b3dfcb7c604c5c0e811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грэмми, лос-анджелес, сша, культура, новости культуры, музыка
12:37 15.07.2022
 
Церемония вручения "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля

65-я церемония вручения "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля, сообщили организаторы

© AP Photo / Julio CortezСтатуэтки "Грэмми"
Статуэтки Грэмми - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Очередная 65-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" состоится 5 февраля, сообщила Академия звукозаписи США в четверг.
"Грэмми" вручается ежегодно и считается главным музыкальным событием года в США. Награда вручается в ходе масштабного концерта, который транслируется по телевидению. В этом году "Грэмми" пройдет на площадке Crypto.com Arena ранее известной как Staples Center в Лос-Анджелесе.
Как сообщили организаторы премии, имена номинантов на награду объявят во вторник 15 ноября. Голосование за победителей завершится в декабре. На награду могут претендовать произведения, записанные или вышедшие в продажу в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Заявки на конкурс будут приниматься с 18 июля по 31 августа текущего года.
​​"Грэмми" вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Победители получают статуэтку в виде позолоченного граммофона. Каждая из них в ручную отливается в небольшой мастерской в Колорадо. В 2022 году наградой "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" была удостоена пластинка "We Are" Джона Батиста, композиция Leave The Door Open от Silk Sonic — дуэта Бруно Марса и Андерсона Пака — стала песней года, а звание "Лучшего нового исполнителя" завоевала Оливия Родриго.
Blackpink выступают в Sahara Tent во время фестиваля музыки и искусств Coachella Valley, Калифорния - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
08:00Культура
Корейские хиты K-pop: почему под них скачет весь мир
 
КультураГрэммиЛос-АнджелесСШАКультураНовости культурыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала