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Володин не исключил проведения еще одного внепланового заседания Госдумы
Володин не исключил проведения еще одного внепланового заседания Госдумы - РИА Новости, 15.07.2022
Володин не исключил проведения еще одного внепланового заседания Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ГД в пятницу не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:24
2022-07-15T17:24
2022-07-15T17:33
россия
политика
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ГД в пятницу не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание."Не исключено, может быть мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные", - сказал он во время пленарного заседания.
https://ria.ru/20220715/gosduma-1802743204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, госдума рф, вячеслав володин
17:24 15.07.2022 (обновлено: 17:33 15.07.2022)
Володин не исключил проведения еще одного внепланового заседания Госдумы
Володин не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание Госдумы