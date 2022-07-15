https://ria.ru/20220715/gosduma-1802811957.html

Володин не исключил проведения еще одного внепланового заседания Госдумы

Володин не исключил проведения еще одного внепланового заседания Госдумы - РИА Новости, 15.07.2022

Володин не исключил проведения еще одного внепланового заседания Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ГД в пятницу не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:24

2022-07-15T17:24

2022-07-15T17:33

россия

политика

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ГД в пятницу не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание."Не исключено, может быть мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные", - сказал он во время пленарного заседания.

https://ria.ru/20220715/gosduma-1802743204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, вячеслав володин