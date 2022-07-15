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Госдума перенесла на 1 октября внесение проекта бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 15.07.2022
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Госдума перенесла на 1 октября внесение проекта бюджета на 2023-2025 годы
Госдума перенесла на 1 октября внесение проекта бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 15.07.2022
Госдума перенесла на 1 октября внесение проекта бюджета на 2023-2025 годы
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:14
2022-07-15T15:15
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.Документ предоставляет правительству в текущем году право внести на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября.По действующему законодательству проект трехлетнего бюджета в текущем году должен был быть внесен не позднее 15 сентября. Однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября.Это изменение предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывается в пояснительной записке к закону.
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экономика, госдума рф
15:14 15.07.2022 (обновлено: 15:15 15.07.2022)
 
Госдума перенесла на 1 октября внесение проекта бюджета на 2023-2025 годы

Госдума перенесла на 1 октября срок внесения проекта бюджета России на 2023-2025 годы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в здании Государственной Думы РФ
Девушка в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.
Документ предоставляет правительству в текущем году право внести на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября.
По действующему законодательству проект трехлетнего бюджета в текущем году должен был быть внесен не позднее 15 сентября. Однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября.
Это изменение предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывается в пояснительной записке к закону.
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