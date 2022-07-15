https://ria.ru/20220715/gosduma-1802743204.html

Госдума перенесла на 1 октября внесение проекта бюджета на 2023-2025 годы

Госдума перенесла на 1 октября внесение проекта бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 15.07.2022

Госдума перенесла на 1 октября внесение проекта бюджета на 2023-2025 годы

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:14

2022-07-15T15:14

2022-07-15T15:15

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.Документ предоставляет правительству в текущем году право внести на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября.По действующему законодательству проект трехлетнего бюджета в текущем году должен был быть внесен не позднее 15 сентября. Однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября.Это изменение предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывается в пояснительной записке к закону.

https://ria.ru/20220715/zakon-1802729998.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, госдума рф