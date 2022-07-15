https://ria.ru/20220715/gaz-1802811202.html
Белый дом признал, что ЕС не сможет быстро избавиться от российского газа
Белый дом признал, что ЕС не сможет быстро избавиться от российского газа - РИА Новости, 15.07.2022
Белый дом признал, что ЕС не сможет быстро избавиться от российского газа
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что Европе не удастся быстро избавиться от "зависимости" от российских... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:22
2022-07-15T17:22
2022-07-15T17:37
сша
экономика
евросоюз
цены на нефть
россия
джейк салливан
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что Европе не удастся быстро избавиться от "зависимости" от российских энергоносителей.Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. "Это не случится за ночь, но это требует совместных усилий США и многих других стран по увеличению поставок в Европе, мы делаем это. Мы делаем это с партнерами в Азии, на Ближнем Востоке", - сказал Салливан в ходе аудиобрифинга с борта президентского самолета по пути в Саудовскую Аравию. Он вновь обвинил Россию в использовании энергоресурсов в качестве "рычага давления".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика, евросоюз, цены на нефть, россия, джейк салливан, санкции в отношении россии
17:22 15.07.2022 (обновлено: 17:37 15.07.2022)
Белый дом признал, что ЕС не сможет быстро избавиться от российского газа
Помощник Байдена Салливан: ЕС не сможет быстро избавиться от российского газа