https://ria.ru/20220715/gaz-1802652845.html
"Газпром" сообщил о росте экспорта газа в Китай
"Газпром" сообщил о росте экспорта газа в Китай - РИА Новости, 15.07.2022
"Газпром" сообщил о росте экспорта газа в Китай
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC продолжает расти, сообщил "Газпром". РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:08
2022-07-15T12:08
2022-07-15T12:17
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китай
газпром
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC продолжает расти, сообщил "Газпром"."Газпром" ранее отмечал, что поставки российского трубопроводного газа в Китай за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20220616/gaz-1795840730.html
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экономика, китай, газпром, сила сибири (газопровод), россия, природный газ, в мире
12:08 15.07.2022 (обновлено: 12:17 15.07.2022)
"Газпром" сообщил о росте экспорта газа в Китай
"Газпром" сообщил, что экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти