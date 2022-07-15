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В Бельгии закрытая из-за сальмонеллы шоколадная фабрика возобновит работу - РИА Новости, 15.07.2022
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В Бельгии закрытая из-за сальмонеллы шоколадная фабрика возобновит работу
В Бельгии закрытая из-за сальмонеллы шоколадная фабрика возобновит работу - РИА Новости, 15.07.2022
В Бельгии закрытая из-за сальмонеллы шоколадная фабрика возобновит работу
Фабрика шоколада Barry Callebaut в бельгийском Визе, которая была остановлена из-за обнаружения продукции, зараженной сальмонеллой, возобновит свою работу в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:12
2022-07-15T16:12
в мире
бельгия
ferrero
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ЦЮРИХ, 15 июл - РИА Новости. Фабрика шоколада Barry Callebaut в бельгийском Визе, которая была остановлена из-за обнаружения продукции, зараженной сальмонеллой, возобновит свою работу в начале августа.Отправка всех шоколадных изделий, произведенных на фабрике с 25 июня, была приостановлена после обнаружения сальмонеллы. Как заявляли в компании, источником заражения стал лецитин."Barry Callebaut объявляет сегодня о том, что очистка линий по производству шоколада, пострадавших в результате попадания сальмонеллы в лецитин на фабрике в Визе, в Бельгии, проходит успешно. В результате планируется, что первые очищенные линии возобновят производство в начале августа 2022 года с постепенным выходом на полную мощность в течение последующих недель", - говорится в заявлении швейцарской компании.В начале июля также стало известно, что шоколадная фабрика Neuhaus закрыла производство в Бельгии после поступления информации от поставщика об обнаружении сальмонеллы в уже полученном и использованном сырье.До этого сальмонелла была обнаружена на другой бельгийской шоколадной фабрике: закрывалась Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder.
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в мире, бельгия, ferrero
16:12 15.07.2022
 
В Бельгии закрытая из-за сальмонеллы шоколадная фабрика возобновит работу

Фабрика шоколада Barry Callebaut в Бельгии, закрытая из-за сальмонеллы, возобновит работу

© Pixabay / EnotovyjБелый, молочный и темный шоколад
Белый, молочный и темный шоколад - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Pixabay / Enotovyj
Белый, молочный и темный шоколад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 15 июл - РИА Новости. Фабрика шоколада Barry Callebaut в бельгийском Визе, которая была остановлена из-за обнаружения продукции, зараженной сальмонеллой, возобновит свою работу в начале августа.
Отправка всех шоколадных изделий, произведенных на фабрике с 25 июня, была приостановлена после обнаружения сальмонеллы. Как заявляли в компании, источником заражения стал лецитин.
"Barry Callebaut объявляет сегодня о том, что очистка линий по производству шоколада, пострадавших в результате попадания сальмонеллы в лецитин на фабрике в Визе, в Бельгии, проходит успешно. В результате планируется, что первые очищенные линии возобновят производство в начале августа 2022 года с постепенным выходом на полную мощность в течение последующих недель", - говорится в заявлении швейцарской компании.
В начале июля также стало известно, что шоколадная фабрика Neuhaus закрыла производство в Бельгии после поступления информации от поставщика об обнаружении сальмонеллы в уже полученном и использованном сырье.
До этого сальмонелла была обнаружена на другой бельгийской шоколадной фабрике: закрывалась Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder.
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