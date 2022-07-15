https://ria.ru/20220715/eyfman-1802539161.html

Борис Эйфман: нам всегда помогали любовь зрителей и вера в свою миссию

Борис Эйфман: нам всегда помогали любовь зрителей и вера в свою миссию - РИА Новости, 15.07.2022

Борис Эйфман: нам всегда помогали любовь зрителей и вера в свою миссию

Создатель и художественный руководитель единственного в своем роде Театра балета, отмечающего свой 45-летний юбилей, Борис Эйфман накануне гастролей в Москве... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:00

2022-07-15T12:00

2022-07-15T12:12

интервью

борис эйфман

театр балета бориса эйфмана

россия

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Создатель и художественный руководитель единственного в своем роде Театра балета, отмечающего свой 45-летний юбилей, Борис Эйфман накануне гастролей в Москве дал интервью РИА Новости, в котором рассказал о непростом пути театра, которым сегодня восхищаются во всем мире, о том, в чем особенность его метода, поделился творческими планами, а также сообщил, что выбрал для показа московской публике, которая с нетерпением ждет выступлений прославленной труппы. Беседовала Наталия Курова.– Борис Яковлевич, прежде всего, хочется поздравить вас с 45-летием вашего уникального Театра балета. Как вы чувствуете себя в качестве почетного юбиляра, человека, создавшего знаменитый всемирно известный театр? Довольны ли вы тем, что уже достигнуто за эти десятилетия? Или в творчестве никогда не бывает "уже", а все только еще впереди – новые идеи, новые открытия?– Все юбилеи – и собственные, и своего театра – я встречаю за работой. И 45-летие труппы – не исключение. В июне и июле мы дали в Санкт-Петербурге 10 спектаклей. Каждый вечер – аншлаги и овации. Сейчас продолжаются съемки экранной версии нашего балета о Мольере. Артисты и я трудимся с раннего утра и до позднего вечера. Работа каторжная, изнурительная. Но мы знаем: у нас есть ровно две недели, чтобы качественно перенести спектакль на экран. Вот такая участь у "почетного юбиляра".Живя в подобном ритме, просто физически нет времени на подведение итогов и ностальгию. Хотя, конечно, если оглянуться назад, невольно наполняешься гордостью. За эти десятилетия создан уникальный и невероятно успешный балетный репертуар, покоривший без преувеличения весь свет. Воспитаны поколения удивительных виртуозных танцовщиков, способных передать на сцене тончайшие движения человеческой души. Все это сделано в кочевых условиях, без собственной театральной крыши над головой.С другой стороны, всегда интереснее жить новыми идеями. Сейчас я как никогда преисполнен замыслов и прошу судьбу, чтобы она даровала мне силы осуществить хотя бы часть задуманного. Надеюсь, лучший спектакль нашего театра все еще впереди.– Наверное, в эти праздничные дни вы вспоминаете о том, как все начиналось, каким непростым был этот путь, как много пришлось преодолеть. С чем приходилось бороться, и как удалось победить, доказать право на свой взгляд, свое особое слово в искусстве балета? Какие моменты отчаяния, бессилия и моменты настоящего творческого счастья вспоминаются?– Если вы посмотрите на историю труппы даже беглым взглядом, то обнаружите: огромная часть нашего пути состояла из борьбы за выживание и творческую свободу. Когда я вспоминаю, через что театру пришлось пройти, то иногда не могу понять, как мы все это вынесли. Неприспособленные для танца спортивные залы, расположенные в разных концах Ленинграда и служившие для нас единственным пристанищем, холодные поезда, ужасные гостиницы – вот лишь поверхностный слой той реальности, в которой мы существовали и творили. А ведь были еще худсоветы, состоявшие зачастую из далеких от балетного искусства людей, но учивших меня сочинять хореографию. Даже невинные комедийные спектакли мы сдавали комиссии по несколько раз. Под конец уже лишь делали вид, будто вносим какие-то правки, а сами просто еще раз танцевали предыдущую версию. И такой трюк срабатывал, спектакль пропускали.Был и Лениградский обком. Его первый секретарь Романов кричал на чиновников, требуя закрыть "эту лавочку" – наш театр. Однако затем мы отправлялись на гастроли в столицу, где выступали на сцене концертного зала "Россия". Центральная пресса выпускала положительные рецензии на наши спектакли, и эти публикации становились для театра охранной грамотой. Партийные власти на какое-то время оставляли нас в покое, а затем все начиналось снова. Меня самого не пускали с труппой на зарубежные гастроли, предлагая выдать билет в один конец.И все же ощущения бессилия в те годы я не испытывал. Нам всегда помогали две вещи – любовь наших зрителей и вера в собственную творческую миссию. И когда мы раз за разом убеждались в верности выбранного пути, то чувствовали подлинное счастье…– Как вы сами формулируете, в чем состоит особенность вашего стиля, вашего творческого метода, главной темы вашего искусства?– Сегодня в России есть труппы, следующие классическому канону. Есть балетные компании, занимающиеся модерном и ориентирующиеся на западные образцы хореографии. Наш театр, переосмысляя разные течения и стили, в то же время не относится ни к одному их них. Он занимает совершенно уникальное место в балетном мире. Мы создаем постановки с серьезной драматургией и интеллектуально-философским содержанием, опирающиеся на важнейшие законы психологического театра и, что главное, дающие зрителю мощнейший эмоциональный заряд. Ради особой духовной энергии, идущей со сцены в зал, люди стремятся попасть к нам на спектакли. Наше искусство обращено напрямую к сердцам зрителей. Именно поэтому оно так широко востребовано.– И, конечно, очень хочется узнать, над чем сегодня размышляет мастер, над чем работает? Это вновь классика, которая, как известно, не стареет, и каждое новое время ищет ответы у великих мудрецов прошлого? Вы нам предлагали свои размышления на произведения Пушкина, Мольера, Чехова, Достоевского, Фицжеральда…. Что сегодня показалось вам наиболее важным и актуальным, какое выбрали произведение, и почему именно этот автор и его сочинение сегодня?– Сейчас я готовлюсь к постановке спектакля по роману "Преступление и наказание". Как видите, Достоевский уже более 40 лет не отпускает меня. Почему я вновь выбрал именно этого автора? Достоевский гениально показал опасность, проистекающую из "широты" человеческой природы: готовность нарушать десять заповедей и высвобождать заложенные в нас темные инстинкты. Его персонажи постоянно исследуют границы дозволенного и переходят их. Но в романах писателя за грехом почти всегда следует наказание, на которое герои, как, например, Раскольников, зачастую обрекают себя сами. А что мы видим сегодня? Люди живут, словно все дозволено, при этом фарисействуя и изображая религиозность. Состояние, близкое к тотальной нравственной катастрофе.– Раньше ваш театр большую часть года проводил в зарубежных гастролях, вряд ли есть страна, где не выступала ваша труппа. Как теперь изменилась жизнь Театра балета Бориса Эйфмана?– Меньше творческой работы у нас точно не стало. В последние месяцы театр действительно в своей гастрольной деятельности переориентировался на Россию и ближнее зарубежье. В этом немало плюсов, ведь публика многих городов длительное время была лишена возможности видеть нас вживую. А теперь мы смогли приехать даже туда, где никогда не выступали. Только за первую половину 2022 года труппа посетила Нижний Новгород, Пермь, Казань, Алматы, Ташкент, Минск и другие города.– Насколько охотно сейчас приглашают вас на свою сцену питерские театры? Есть ли возможность представлять свои премьеры в родном городе?– Сейчас согласно госзаданию, мы даем в Санкт-Петербурге не менее 30 спектаклей в год. Искренне благодарны партнерам из Александринского театра, предоставляющим нам возможность показывать свои балеты в родном городе. На этой сцене в середины 1990-х годов проходят все наши премьеры и знаковые выступления. Хотя не скрою, труппе очень сильно не хватает своего театрального дома.– Вы и мы давно уже говорим о том, что ситуация, когда у такого заслуженного всемирно известного коллектива нет своей сцены, должна измениться. Ждем вместе с вами завершения строительства Дворца танца – домашней сцены для театра и нового международного центра хореографического искусства. Как сейчас обстоят с этим дела?– История проекта Дворца танца, начало которой относится к 1995 году, когда возникла его самая первая концепция, уже давно стала настоящей эпопеей. И она научила меня как минимум двум немаловажным вещам. Во-первых, особому, я бы даже сказал философскому, отношению к действительности. Если угодно – фатализму. Во–вторых, терпению. Не зря говорят, что в России нужно жить долго!Сейчас я жду 2024 года, когда, как обещается, возведение Дворца танца должно благополучно завершиться. Очень хочется не просто войти в новое здание, а успеть плодотворно поработать в нем.– Хочется узнать, как живет ваша Академия танца, где начинают своей путь юные танцовщики. Как вы оцениваете новое поколение – пришедших к вам молодых ребят, решивших посвятить свою жизнь балету? Какие и где пройдут выступления учащихся и выпускников Академии танца?– В этом году состоялся второй в истории академии выпуск. Воспитанники школы получили предложения о трудоустройстве от Большого и Мариинского театров, нашей труппы и других ведущих балетных компаний страны. Кроме того, в их профессиональной биографии уже значатся победы на престижных конкурсах, в числе которых Международный конкурс балета в Москве. Очень яркими получились выпускные концерты академии, прошедшие в июне. Многие номера, которые исполняли ученики, смотрелись просто потрясающе. Воспитанники академии, ранее пополнившие состав нашего театра, уже осваивают его репертуар и регулярно участвуют в спектаклях. Их уровень в ближайшее время смогут оценить и московские зрители.– Где в самое ближайшее время покажет свои спектакли Театр балета Бориса Эйфмана?– В Александринском театре 21 и 22 июля мы представим спектакли премьерной постановки 2022 года "Чайка. Балетная история" и также покажем балет "Роден, ее вечный идол". На этой же сцене 23 и 24 июля состоится очень интересное событие – летний фестиваль "Школы Иннопрактики и Русских сезонов" "Глобальные ценности". В первом отделении зрители увидят современные работы талантливых российских и зарубежных хореографов. Во второй части вечера наша труппа представит гала-программу. В нее войдут фрагменты из лучших спектаклей театра. Затем мы отправимся в Москву, где с 27 по 29 июля будем гастролировать на Новой сцене Большого театра в рамках фестиваля "Черешневый лес".– Какую программу вы подготовили для москвичей, которые давно и преданно вас любят и рады возможности знакомиться с вашим творчеством, с новыми премьерами благодаря фестивалю "Черешневый лес"?– В этом году нашему сотрудничеству с "Черешневым лесом" исполняется 10 лет. В мае 2012 года благодаря фестивалю мы познакомили столицу с балетом "Роден, ее вечный идол". И с тех пор в партнерстве с "Черешневым лесом" наш театр ежегодно привозит в Москву наши премьеры. Так, 29 июля мы покажем столичной публике "Родена", а 27 и 28 проведем московскую премьеру постановки "Чайка. Балетная история". Глубоко признателен за многолетнее внимание и любовь к нашему искусству руководителям фестиваля Михаилу и Эдит Куснирович.– Насколько важны фильмы, которые вы создаете по вашим балетным постановкам? Разве они могут заменить живые спектакли на сцене?– Фильмы-балеты никогда не заменят живые спектакли с их неповторимой энергетикой. Но этого и не требуется. Мы снимаем киноверсии постановок не для того, чтобы приучить зрителей смотреть балет исключительно на экране. Наша цель – творчески синтезировать выразительность искусства танца и визуальные технологии киноиндустрии, и на базе этого единства создать новое художественное направление. Я называю его платическим кино. Сейчас мы работаем над фильмом "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" – уже нашим восьмым большим кинопроектом за последние годы. Оператором-постановщиком стал очень талантливый кинематографист Сергей Трофимов, которого современный зритель знает по таким картинам и сериалам, как "Ночной дозор", "Вертинский", "Нулевой пациент". Хочется верить, что нам удастся открыть новые художественные, эмоциональные и смысловые грани балетного спектакля.– Какие новые задачи вы ставите сегодня перед вашим коллективом?– Продолжать работать также интенсивно, успешно и честно, как и все предыдущие 45 лет.

https://ria.ru/20220701/ramt-1798440025.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/vtsiom-1798395613.html

https://ria.ru/20220709/tango-1801049856.html

https://ria.ru/20220712/teatr-1802064961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, борис эйфман, театр балета бориса эйфмана, россия