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Европа становится главным рынком сбыта американской нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
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Европа становится главным рынком сбыта американской нефти, пишут СМИ
Европа становится главным рынком сбыта американской нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
Европа становится главным рынком сбыта американской нефти, пишут СМИ
Европа стала крупнейшим потребителем американской нефти, обогнав Азию впервые за шесть лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Бюро переписи... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:14
2022-07-15T17:14
экономика
цены на нефть
европа
азия
сша
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Европа стала крупнейшим потребителем американской нефти, обогнав Азию впервые за шесть лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Бюро переписи населения США."Согласно последним имеющимся данным Бюро переписи населения США, с января по май этого года Европа получила в среднем около 213,1 миллиона баррелей нефти, а Азия получила 191,1 миллиона баррелей. Данные показывают, что в последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти", - пишет агентство.Как пишет Блумберг, добыча сырой нефти в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. Кроме того, Ближний Восток, по-видимому, ограничен в том, сколько еще он может отправить в Европу.По мнению аналитика Energy Aspects Кристофер Хейнс (Christopher Haines), которое приводит агентство, по мере того, как Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на другую нефть, чтобы заменить российскую, вполне вероятно, что эти модели торговых потоков сохранятся."Все внимание будет приковано к тому, как ОПЕК сможет увеличить свои мощности для увеличения добычи в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть", - сказала агентству аналитик ESAI Элизабет Мерфи (Elisabeth Murphy).
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экономика, цены на нефть, европа, азия, сша, опек
17:14 15.07.2022
 
Европа становится главным рынком сбыта американской нефти, пишут СМИ

Блумберг: Европа становится главным рынком сбыта американской нефти

© AP Photo / Nati HarnikКомпрессорная станция компании TransCanada
Компрессорная станция компании TransCanada - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Nati Harnik
Компрессорная станция компании TransCanada . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Европа стала крупнейшим потребителем американской нефти, обогнав Азию впервые за шесть лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.
"Согласно последним имеющимся данным Бюро переписи населения США, с января по май этого года Европа получила в среднем около 213,1 миллиона баррелей нефти, а Азия получила 191,1 миллиона баррелей. Данные показывают, что в последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти", - пишет агентство.
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Как пишет Блумберг, добыча сырой нефти в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. Кроме того, Ближний Восток, по-видимому, ограничен в том, сколько еще он может отправить в Европу.
По мнению аналитика Energy Aspects Кристофер Хейнс (Christopher Haines), которое приводит агентство, по мере того, как Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на другую нефть, чтобы заменить российскую, вполне вероятно, что эти модели торговых потоков сохранятся.
"Все внимание будет приковано к тому, как ОПЕК сможет увеличить свои мощности для увеличения добычи в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть", - сказала агентству аналитик ESAI Элизабет Мерфи (Elisabeth Murphy).
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