https://ria.ru/20220715/evropa-1802808254.html

Европа становится главным рынком сбыта американской нефти, пишут СМИ

Европа становится главным рынком сбыта американской нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022

Европа становится главным рынком сбыта американской нефти, пишут СМИ

Европа стала крупнейшим потребителем американской нефти, обогнав Азию впервые за шесть лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Бюро переписи... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:14

2022-07-15T17:14

2022-07-15T17:14

экономика

цены на нефть

европа

азия

сша

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145355/62/1453556249_2066:1370:5174:3118_1920x0_80_0_0_f76e4f4f8f3a479a2a84a0bcc11b6e92.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Европа стала крупнейшим потребителем американской нефти, обогнав Азию впервые за шесть лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Бюро переписи населения США."Согласно последним имеющимся данным Бюро переписи населения США, с января по май этого года Европа получила в среднем около 213,1 миллиона баррелей нефти, а Азия получила 191,1 миллиона баррелей. Данные показывают, что в последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти", - пишет агентство.Как пишет Блумберг, добыча сырой нефти в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. Кроме того, Ближний Восток, по-видимому, ограничен в том, сколько еще он может отправить в Европу.По мнению аналитика Energy Aspects Кристофер Хейнс (Christopher Haines), которое приводит агентство, по мере того, как Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на другую нефть, чтобы заменить российскую, вполне вероятно, что эти модели торговых потоков сохранятся."Все внимание будет приковано к тому, как ОПЕК сможет увеличить свои мощности для увеличения добычи в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть", - сказала агентству аналитик ESAI Элизабет Мерфи (Elisabeth Murphy).

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/neft-1802645601.html

https://ria.ru/20220714/neft-1802578383.html

европа

азия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, европа, азия, сша, опек