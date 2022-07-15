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Европа санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил Орбан - РИА Новости, 15.07.2022
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Европа санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил Орбан
Европа санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил Орбан - РИА Новости, 15.07.2022
Европа санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил Орбан
Политика санкций не оправдала ожиданий, наоборот — имела эффект, обратный тому, что планировалось, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:30
2022-07-15T14:49
в мире
венгрия
россия
европа
санкции в отношении россии
владимир путин
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Политика санкций не оправдала ожиданий, наоборот — имела эффект, обратный тому, что планировалось, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад. По его словам, все международные исследования, анализы и прогнозы, с которым он работает, показывают, что из-за комбинированного эффекта от санкционной политики и конфликта на Украине европейская экономика начинает сжиматься.Венгерский лидер также отметил, что у него не вызывает сомнений то, что от украинского конфликта "Китай выиграет, Америка не проиграет, а Европа пострадает"."Будут страны, где не будет газа, и будут страны, где цена будет очень высокой. Венгрия относится к последним, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем удерживать цены на терпимом уровне", — добавил он.Премьер-министр подчеркнул важность и своевременность мер, принятых его правительством, — объявление режима ЧП в энергетике, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение внутренней добычи и поиск новых источников газа на рынке.В конце июня представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи также говорила о "выстреле в легкие" — по ее словам, для Европы таким выстрелом станет эмбарго на российский газ. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромный объем топлива, поступающего из России, пояснила Сенткирайи.Будапешт решительно выступает против эмбарго на российский газ. Как заявлял глава МИД Петер Сийярто, венгерские власти не только не поддержат пакет с рестрикциями против "Газпрома" или Газпромбанка, но не готовы даже и обсуждать его.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792131637.html
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в мире, венгрия, россия, европа, санкции в отношении россии, владимир путин, виктор орбан
09:30 15.07.2022 (обновлено: 14:49 15.07.2022)
 
Европа санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа санкциями выстрелила себе в легкие и задыхается

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Политика санкций не оправдала ожиданий, наоборот — имела эффект, обратный тому, что планировалось, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается", — сказал он.

Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад. По его словам, все международные исследования, анализы и прогнозы, с которым он работает, показывают, что из-за комбинированного эффекта от санкционной политики и конфликта на Украине европейская экономика начинает сжиматься.
Венгерский лидер также отметил, что у него не вызывает сомнений то, что от украинского конфликта "Китай выиграет, Америка не проиграет, а Европа пострадает".
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"Будут страны, где не будет газа, и будут страны, где цена будет очень высокой. Венгрия относится к последним, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем удерживать цены на терпимом уровне", — добавил он.

Премьер-министр подчеркнул важность и своевременность мер, принятых его правительством, — объявление режима ЧП в энергетике, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение внутренней добычи и поиск новых источников газа на рынке.
"То, что происходит, — это катастрофа для Европы и очень болезненно для Венгрии. Мы работаем день и ночь над тем, как нам избежать неблагоприятной общеевропейской ситуации и ухудшения положения и как мы можем найти путь, на котором Венгрия будет меньше затронута негативными последствиями", — заключил Орбан.
В конце июня представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи также говорила о "выстреле в легкие" — по ее словам, для Европы таким выстрелом станет эмбарго на российский газ. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромный объем топлива, поступающего из России, пояснила Сенткирайи.
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Будапешт решительно выступает против эмбарго на российский газ. Как заявлял глава МИД Петер Сийярто, венгерские власти не только не поддержат пакет с рестрикциями против "Газпрома" или Газпромбанка, но не готовы даже и обсуждать его.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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