https://ria.ru/20220715/evro-1802870364.html
Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны
Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны - РИА Новости, 15.07.2022
Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны
Переход на евро убьет национальную экономику, заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:25
2022-07-15T21:25
2022-07-15T21:25
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ПЛОЦК (Польша), 15 июл – РИА Новости. Переход на евро убьет национальную экономику, заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены."Все слабые экономики теряют на евро. Кто зарабатывает на евро? Германия и так называемый околонемецкий кластер. То есть Голландия, часть Бельгии, Австрия, Люксембург", - добавил он."Евро – это снижение уровня жизни, падение спроса, снижение ВВП. Лоббисты, которые это поддерживают, попросту поддерживают чужие интересы", - заключил глава партии.
https://ria.ru/20220713/polsha-1802255397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, польша, германия, голландия
Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны
Глава партии PiS Качиньский: переход на евро убьет национальную экономику Польши