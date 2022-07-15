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Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны - РИА Новости, 15.07.2022
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Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны
Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны - РИА Новости, 15.07.2022
Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны
Переход на евро убьет национальную экономику, заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:25
2022-07-15T21:25
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ПЛОЦК (Польша), 15 июл – РИА Новости. Переход на евро убьет национальную экономику, заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены."Все слабые экономики теряют на евро. Кто зарабатывает на евро? Германия и так называемый околонемецкий кластер. То есть Голландия, часть Бельгии, Австрия, Люксембург", - добавил он."Евро – это снижение уровня жизни, падение спроса, снижение ВВП. Лоббисты, которые это поддерживают, попросту поддерживают чужие интересы", - заключил глава партии.
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цены на нефть, польша, германия, голландия
21:25 15.07.2022
 
Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны

Глава партии PiS Качиньский: переход на евро убьет национальную экономику Польши

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПЛОЦК (Польша), 15 июл – РИА Новости. Переход на евро убьет национальную экономику, заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены.
"Посмотрите на Эстонию, посмотрите на Литву (которые уже перешли на евро - ред.). Там везде инфляция намного выше, чем у нас, и они ничего не могут сделать, даже процентные ставки повысить. Евро бы нас убило во время кризиса в 2008-2010 годах и еще больше убило бы нас сегодня", - сказал Качиньский.
"Все слабые экономики теряют на евро. Кто зарабатывает на евро? Германия и так называемый околонемецкий кластер. То есть Голландия, часть Бельгии, Австрия, Люксембург", - добавил он.
"Евро – это снижение уровня жизни, падение спроса, снижение ВВП. Лоббисты, которые это поддерживают, попросту поддерживают чужие интересы", - заключил глава партии.
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