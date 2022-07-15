https://ria.ru/20220715/evro-1802870364.html

Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны

Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны - РИА Новости, 15.07.2022

Переход на евро убьет экономику Польши, заявил глава правящей партии страны

Переход на евро убьет национальную экономику, заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:25

2022-07-15T21:25

2022-07-15T21:25

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ПЛОЦК (Польша), 15 июл – РИА Новости. Переход на евро убьет национальную экономику, заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены."Все слабые экономики теряют на евро. Кто зарабатывает на евро? Германия и так называемый околонемецкий кластер. То есть Голландия, часть Бельгии, Австрия, Люксембург", - добавил он."Евро – это снижение уровня жизни, падение спроса, снижение ВВП. Лоббисты, которые это поддерживают, попросту поддерживают чужие интересы", - заключил глава партии.

https://ria.ru/20220713/polsha-1802255397.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, польша, германия, голландия