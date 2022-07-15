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Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 15.07.2022
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Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов
Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 15.07.2022
Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов
Госдеп одобрил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T22:35
2022-07-15T22:35
в мире
эстония
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Госдеп одобрил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию."Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью до 500 млн долларов", - сообщает управление.Пентагон утвердил соответствующий сертификат и передал информацию о возможной продаже в конгресс, говорится в сообщении. Там отмечается, что Эстония попросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты."Предполагаемая продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе", - подчеркивает Пентагон.
https://ria.ru/20220714/himars-1802319882.html
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в мире, эстония, министерство обороны сша
22:35 15.07.2022
 
Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов

Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS на 500 миллионов долларов

© Фото : U.S. Army / Spc. Zachary StahlbergАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Zachary Stahlberg
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Госдеп одобрил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию.
"Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью до 500 млн долларов", - сообщает управление.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Пентагон утвердил соответствующий сертификат и передал информацию о возможной продаже в конгресс, говорится в сообщении. Там отмечается, что Эстония попросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты.
"Предполагаемая продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе", - подчеркивает Пентагон.
 
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