https://ria.ru/20220715/estoniya-1802876508.html

Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов

Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 15.07.2022

Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов

Госдеп одобрил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T22:35

2022-07-15T22:35

2022-07-15T22:35

в мире

эстония

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Госдеп одобрил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию."Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью до 500 млн долларов", - сообщает управление.Пентагон утвердил соответствующий сертификат и передал информацию о возможной продаже в конгресс, говорится в сообщении. Там отмечается, что Эстония попросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты."Предполагаемая продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе", - подчеркивает Пентагон.

https://ria.ru/20220714/himars-1802319882.html

эстония

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в мире, эстония, министерство обороны сша