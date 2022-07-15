https://ria.ru/20220715/estoniya-1802876508.html
Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов
Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 15.07.2022
Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов
Госдеп одобрил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T22:35
2022-07-15T22:35
2022-07-15T22:35
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эстония
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Госдеп одобрил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию."Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью до 500 млн долларов", - сообщает управление.Пентагон утвердил соответствующий сертификат и передал информацию о возможной продаже в конгресс, говорится в сообщении. Там отмечается, что Эстония попросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты."Предполагаемая продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе", - подчеркивает Пентагон.
https://ria.ru/20220714/himars-1802319882.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эстония, министерство обороны сша
Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО на 500 миллионов долларов
Госдеп одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS на 500 миллионов долларов