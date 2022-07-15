14:19 15.07.2022 (обновлено: 14:21 15.07.2022)
В Эстонии хотят запретить живущим в стране россиянам владеть оружием
Новый правительственный союз Эстонии запретит живущим в стране россиянам владеть оружием
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Новая правительственная коалиция Эстонии планирует запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием, говорится в тексте опубликованного в пятницу коалиционного договора.
По словам кандидата на пост главы МВД Лаури Ляэнеметса, соответствующий закон может быть принят к концу этого года.
"Лицензии на владение оружием, выданные проживающим в Эстонии гражданам РФ и Белоруссии, будут признаны недействительными. Лицензии на владение оружием следует аннулировать не только у них, но и у всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины", - сказал Ляэнеметс порталу государственного телерадиовещания ERR.
В начале марта эстонский Союз владельцев оружия выступил с предложением к МВД внести поправки в закон об оружии, которые позволят владеть оружием в стране только гражданам Эстонии, а также стран-членов ЕС и НАТО. По мнению организации, следует немедленно приостановить действие разрешений на владение оружием, выданных гражданам РФ или союзных ей стран, которые проживают в Эстонии для обеспечения безопасности республики. По данным Союза, в Эстонии проживает 1300 граждан РФ, которые имеют разрешение на владение оружием и владеют огнестрельным оружием.
Тогда МВД отклонило это предложение, отметив, что каждый случай возможной угрозы безопасности нужно рассматривать отдельно.