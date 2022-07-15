https://ria.ru/20220715/estoniya-1802716548.html

В Эстонии хотят запретить живущим в стране россиянам владеть оружием

В Эстонии хотят запретить живущим в стране россиянам владеть оружием - РИА Новости, 15.07.2022

В Эстонии хотят запретить живущим в стране россиянам владеть оружием

Новая правительственная коалиция Эстонии планирует запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием, говорится в тексте опубликованного... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:19

2022-07-15T14:19

2022-07-15T14:21

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Новая правительственная коалиция Эстонии планирует запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием, говорится в тексте опубликованного в пятницу коалиционного договора.По словам кандидата на пост главы МВД Лаури Ляэнеметса, соответствующий закон может быть принят к концу этого года.В начале марта эстонский Союз владельцев оружия выступил с предложением к МВД внести поправки в закон об оружии, которые позволят владеть оружием в стране только гражданам Эстонии, а также стран-членов ЕС и НАТО. По мнению организации, следует немедленно приостановить действие разрешений на владение оружием, выданных гражданам РФ или союзных ей стран, которые проживают в Эстонии для обеспечения безопасности республики. По данным Союза, в Эстонии проживает 1300 граждан РФ, которые имеют разрешение на владение оружием и владеют огнестрельным оружием.Тогда МВД отклонило это предложение, отметив, что каждый случай возможной угрозы безопасности нужно рассматривать отдельно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

эстония, россия, евросоюз, нато, в мире