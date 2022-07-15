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В Эстонии хотят запретить живущим в стране россиянам владеть оружием - РИА Новости, 15.07.2022
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В Эстонии хотят запретить живущим в стране россиянам владеть оружием
В Эстонии хотят запретить живущим в стране россиянам владеть оружием - РИА Новости, 15.07.2022
В Эстонии хотят запретить живущим в стране россиянам владеть оружием
Новая правительственная коалиция Эстонии планирует запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием, говорится в тексте опубликованного... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:19
2022-07-15T14:21
эстония
россия
евросоюз
нато
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Новая правительственная коалиция Эстонии планирует запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием, говорится в тексте опубликованного в пятницу коалиционного договора.По словам кандидата на пост главы МВД Лаури Ляэнеметса, соответствующий закон может быть принят к концу этого года.В начале марта эстонский Союз владельцев оружия выступил с предложением к МВД внести поправки в закон об оружии, которые позволят владеть оружием в стране только гражданам Эстонии, а также стран-членов ЕС и НАТО. По мнению организации, следует немедленно приостановить действие разрешений на владение оружием, выданных гражданам РФ или союзных ей стран, которые проживают в Эстонии для обеспечения безопасности республики. По данным Союза, в Эстонии проживает 1300 граждан РФ, которые имеют разрешение на владение оружием и владеют огнестрельным оружием.Тогда МВД отклонило это предложение, отметив, что каждый случай возможной угрозы безопасности нужно рассматривать отдельно.
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эстония, россия, евросоюз, нато, в мире
14:19 15.07.2022 (обновлено: 14:21 15.07.2022)
 
В Эстонии хотят запретить живущим в стране россиянам владеть оружием

Новый правительственный союз Эстонии запретит живущим в стране россиянам владеть оружием

© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Новая правительственная коалиция Эстонии планирует запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием, говорится в тексте опубликованного в пятницу коалиционного договора.
По словам кандидата на пост главы МВД Лаури Ляэнеметса, соответствующий закон может быть принят к концу этого года.
"Лицензии на владение оружием, выданные проживающим в Эстонии гражданам РФ и Белоруссии, будут признаны недействительными. Лицензии на владение оружием следует аннулировать не только у них, но и у всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины", - сказал Ляэнеметс порталу государственного телерадиовещания ERR.
В начале марта эстонский Союз владельцев оружия выступил с предложением к МВД внести поправки в закон об оружии, которые позволят владеть оружием в стране только гражданам Эстонии, а также стран-членов ЕС и НАТО. По мнению организации, следует немедленно приостановить действие разрешений на владение оружием, выданных гражданам РФ или союзных ей стран, которые проживают в Эстонии для обеспечения безопасности республики. По данным Союза, в Эстонии проживает 1300 граждан РФ, которые имеют разрешение на владение оружием и владеют огнестрельным оружием.
Тогда МВД отклонило это предложение, отметив, что каждый случай возможной угрозы безопасности нужно рассматривать отдельно.
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