12:55 15.07.2022 (обновлено: 13:09 15.07.2022)
Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии
Кандидат в премьеры Эстонии Каллас назвала Россию единственным врагом страны
© AP Photo / Christophe EnaКандидат в премьер-министры Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Christophe Ena
Кандидат в премьер-министры Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас, которой предстоит сформировать новый состав правительства республики, назвала Россию "единственным врагом" своей страны. Выступая в пятницу перед депутатами парламента, она отметила, что у Эстонии много друзей в мире, а враг только один.
"Эстония является признанным и уважаемым игроком на международной арене. У нас есть друзья среди многих государств и их руководителей, мы можем гордиться этим. У нас есть только один враг. Это Россия. Мы не можем смириться с тем, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более опасным, чем это казалось некоторое время назад", - сказала Каллас. Она также заявила, что Россия якобы "внесла существенный вклад в резкий рост цен на энергоносители, рассчитывая внести нестабильность в общество".
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.