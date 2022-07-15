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Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии - РИА Новости, 15.07.2022
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Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии
Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии - РИА Новости, 15.07.2022
Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии
Кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас, которой предстоит сформировать новый состав правительства республики, назвала Россию "единственным врагом" своей страны. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:55
2022-07-15T13:09
в мире
эстония
россия
кая каллас
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас, которой предстоит сформировать новый состав правительства республики, назвала Россию "единственным врагом" своей страны. Выступая в пятницу перед депутатами парламента, она отметила, что у Эстонии много друзей в мире, а враг только один."Эстония является признанным и уважаемым игроком на международной арене. У нас есть друзья среди многих государств и их руководителей, мы можем гордиться этим. У нас есть только один враг. Это Россия. Мы не можем смириться с тем, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более опасным, чем это казалось некоторое время назад", - сказала Каллас. Она также заявила, что Россия якобы "внесла существенный вклад в резкий рост цен на энергоносители, рассчитывая внести нестабильность в общество".После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, эстония, россия, кая каллас, санкции в отношении россии
12:55 15.07.2022 (обновлено: 13:09 15.07.2022)
 
Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии

Кандидат в премьеры Эстонии Каллас назвала Россию единственным врагом страны

© AP Photo / Christophe EnaКандидат в премьер-министры Эстонии Кая Каллас
Кандидат в премьер-министры Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Кандидат в премьер-министры Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас, которой предстоит сформировать новый состав правительства республики, назвала Россию "единственным врагом" своей страны. Выступая в пятницу перед депутатами парламента, она отметила, что у Эстонии много друзей в мире, а враг только один.
"Эстония является признанным и уважаемым игроком на международной арене. У нас есть друзья среди многих государств и их руководителей, мы можем гордиться этим. У нас есть только один враг. Это Россия. Мы не можем смириться с тем, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более опасным, чем это казалось некоторое время назад", - сказала Каллас. Она также заявила, что Россия якобы "внесла существенный вклад в резкий рост цен на энергоносители, рассчитывая внести нестабильность в общество".
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 18:24
Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии
 
В миреЭстонияРоссияКая КалласСанкции в отношении России
 
 
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