https://ria.ru/20220715/estoniya-1802670947.html

Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии

Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии - РИА Новости, 15.07.2022

Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии

Кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас, которой предстоит сформировать новый состав правительства республики, назвала Россию "единственным врагом" своей страны. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:55

2022-07-15T12:55

2022-07-15T13:09

в мире

эстония

россия

кая каллас

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас, которой предстоит сформировать новый состав правительства республики, назвала Россию "единственным врагом" своей страны. Выступая в пятницу перед депутатами парламента, она отметила, что у Эстонии много друзей в мире, а враг только один."Эстония является признанным и уважаемым игроком на международной арене. У нас есть друзья среди многих государств и их руководителей, мы можем гордиться этим. У нас есть только один враг. Это Россия. Мы не можем смириться с тем, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более опасным, чем это казалось некоторое время назад", - сказала Каллас. Она также заявила, что Россия якобы "внесла существенный вклад в резкий рост цен на энергоносители, рассчитывая внести нестабильность в общество".После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220701/rusofobiya-1799669869.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, эстония, россия, кая каллас, санкции в отношении россии