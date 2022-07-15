https://ria.ru/20220715/elopak-1802673205.html
Производитель упаковки Elopak объявил об уходе с российского рынка
Производитель упаковки Elopak объявил об уходе с российского рынка - РИА Новости, 15.07.2022
Производитель упаковки Elopak объявил об уходе с российского рынка
Норвежский производитель упаковки Elopak объявил об уходе с рынка РФ и передаче бизнеса местному руководству, говорится на сайте компании. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:00
2022-07-15T13:00
2022-07-15T13:00
экономика
россия
норвегия
бизнес
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Норвежский производитель упаковки Elopak объявил об уходе с рынка РФ и передаче бизнеса местному руководству, говорится на сайте компании."После решения Elopak приостановить деятельность в России в марте 2022 года, компания провела тщательный анализ всех возможных доступных вариантов. На этом основании она сегодня достигла соглашения о передаче своего российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству, продав 100% своих акций", - говорится в сообщении.Фирма отмечает, что бизнес будет работать самостоятельно при новом руководстве, а сама Elopak будет по-прежнему воздерживаться от ведения бизнеса в РФ.Elopak - норвежская компания по производству упаковки, основанная в 1957 году, владеет брендом Pure-Pak. Работает более чем в 40 странах.
https://ria.ru/20220705/komipak-1800505227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, норвегия, бизнес
Производитель упаковки Elopak объявил об уходе с российского рынка
Норвежский производитель упаковки Elopak объявил об уходе с российского рынка