https://ria.ru/20220715/elopak-1802673205.html

Производитель упаковки Elopak объявил об уходе с российского рынка

Производитель упаковки Elopak объявил об уходе с российского рынка - РИА Новости, 15.07.2022

Производитель упаковки Elopak объявил об уходе с российского рынка

Норвежский производитель упаковки Elopak объявил об уходе с рынка РФ и передаче бизнеса местному руководству, говорится на сайте компании. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:00

2022-07-15T13:00

2022-07-15T13:00

экономика

россия

норвегия

бизнес

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Норвежский производитель упаковки Elopak объявил об уходе с рынка РФ и передаче бизнеса местному руководству, говорится на сайте компании."После решения Elopak приостановить деятельность в России в марте 2022 года, компания провела тщательный анализ всех возможных доступных вариантов. На этом основании она сегодня достигла соглашения о передаче своего российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству, продав 100% своих акций", - говорится в сообщении.Фирма отмечает, что бизнес будет работать самостоятельно при новом руководстве, а сама Elopak будет по-прежнему воздерживаться от ведения бизнеса в РФ.Elopak - норвежская компания по производству упаковки, основанная в 1957 году, владеет брендом Pure-Pak. Работает более чем в 40 странах.

https://ria.ru/20220705/komipak-1800505227.html

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норвегия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, норвегия, бизнес