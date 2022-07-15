https://ria.ru/20220715/elbrus-1802615609.html
На Эльбрусе нашли тело пропавшего вологодского туриста
На Эльбрусе нашли тело пропавшего вологодского туриста - РИА Новости, 15.07.2022
На Эльбрусе нашли тело пропавшего вологодского туриста
Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе несколько дней назад жителя Вологодской области на высоте 5300 метров, сейчас его спускают вниз, сообщила... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:11
2022-07-15T10:11
2022-07-15T10:34
происшествия
эльбрус
вологодская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_e705033868182e393a279243efaa1804.jpg
НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе несколько дней назад жителя Вологодской области на высоте 5300 метров, сейчас его спускают вниз, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Вечером во вторник поступило сообщение, что со склона Эльбруса не спустился мужчина из Вологодской области 1964 года рождения. По данным ведомства, он не регистрировал свой маршрут в МЧС, информация поступила от его родственников. В поисках пропавшего участвовали 13 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, в четверг они были приостановлены в связи ухудшением погодных условий. Утром в пятницу на поиски вышли 18 спасателей."Поисковые работы на горе Эльбрус завершены. Тело мужчины 1964 года рождения из Вологодской области обнаружили на высоте 5300 метров. Спасатели транспортируют тело на поляну Азау для передачи следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220713/kabardino-balkariya-1802118270.html
эльбрус
вологодская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97bdc64b34b96d2edd1d302f00c00ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльбрус, вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм
10:11 15.07.2022 (обновлено: 10:34 15.07.2022)
На Эльбрусе нашли тело пропавшего вологодского туриста
Спасатели нашли тело пропавшего несколько дней назад мужчины из Вологодской области