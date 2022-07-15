https://ria.ru/20220715/elbrus-1802615609.html

На Эльбрусе нашли тело пропавшего вологодского туриста

На Эльбрусе нашли тело пропавшего вологодского туриста - РИА Новости, 15.07.2022

На Эльбрусе нашли тело пропавшего вологодского туриста

Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе несколько дней назад жителя Вологодской области на высоте 5300 метров, сейчас его спускают вниз, сообщила... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:11

2022-07-15T10:11

2022-07-15T10:34

происшествия

эльбрус

вологодская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе несколько дней назад жителя Вологодской области на высоте 5300 метров, сейчас его спускают вниз, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Вечером во вторник поступило сообщение, что со склона Эльбруса не спустился мужчина из Вологодской области 1964 года рождения. По данным ведомства, он не регистрировал свой маршрут в МЧС, информация поступила от его родственников. В поисках пропавшего участвовали 13 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, в четверг они были приостановлены в связи ухудшением погодных условий. Утром в пятницу на поиски вышли 18 спасателей."Поисковые работы на горе Эльбрус завершены. Тело мужчины 1964 года рождения из Вологодской области обнаружили на высоте 5300 метров. Спасатели транспортируют тело на поляну Азау для передачи следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220713/kabardino-balkariya-1802118270.html

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происшествия, эльбрус, вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм