https://ria.ru/20220715/ekonomika-1802764375.html

Россия не собирается национализировать иностранный бизнес, заявил Мантуров

Россия не собирается национализировать иностранный бизнес, заявил Мантуров - РИА Новости, 15.07.2022

Россия не собирается национализировать иностранный бизнес, заявил Мантуров

Россия не собирается национализировать предприятия иностранного бизнеса, наоборот, ищет комфортные и взаимовыгодные пути решения в сложившейся ситуации, заявил... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:06

2022-07-15T16:06

2022-07-15T16:10

экономика

россия

сша

европа

автоваз

госдума рф

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

renault logan

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия не собирается национализировать предприятия иностранного бизнеса, наоборот, ищет комфортные и взаимовыгодные пути решения в сложившейся ситуации, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту более 1000 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени.Выступая в пятницу в парламенте, Мантуров отметил, что "это очень чувствительная тема". По его словам, в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом, из них 150 приняли решение уйти из России или находятся на этапе принятия такого решения."Мы не заинтересованы в национализации или в отъеме каких-то предприятий, Боже упаси. Мы хотим комфортных, взаимовыгодных, рабочих отношений", - подчеркнул Мантуров.Он привел пример с "АвтоВАЗом", когда удалось выйти на соглашение о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции НАМИ, если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли."Таких примеров очень много - где-то это государство, где-то менеджмент, где-то появляется другой российский собственник, то есть мы всегда стараемся находить баланс интересов. Пока случаев, (чтобы кто-то) хлопнул дверью и ушел - нет", - добавил он.Госдума в конце мая приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении в компаниях, иностранные собственники которых в связи с антироссийскими настроениями в США и Европе объявили об уходе с российского рынка. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", допускает на основании судебного решения введение внешнего управления в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля приостановили или прекратили свою деятельность в России, с правом бывших собственников вернуть себе контроль над ними или продать принадлежащий в них пакет акций. Его главная цель - защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику.

https://ria.ru/20220715/avto-1802671097.html

https://ria.ru/20220705/proizvodstvo-1800245020.html

https://ria.ru/20220714/spetsmery-1802423243.html

https://ria.ru/20220710/ekonomika-1801483883.html

россия

сша

европа

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экономика, россия, сша, европа, автоваз, госдума рф, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault logan, денис мантуров