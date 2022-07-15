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Россия не собирается национализировать иностранный бизнес, заявил Мантуров - РИА Новости, 15.07.2022
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Россия не собирается национализировать иностранный бизнес, заявил Мантуров
Россия не собирается национализировать иностранный бизнес, заявил Мантуров - РИА Новости, 15.07.2022
Россия не собирается национализировать иностранный бизнес, заявил Мантуров
Россия не собирается национализировать предприятия иностранного бизнеса, наоборот, ищет комфортные и взаимовыгодные пути решения в сложившейся ситуации, заявил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:06
2022-07-15T16:10
экономика
россия
сша
европа
автоваз
госдума рф
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
renault logan
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия не собирается национализировать предприятия иностранного бизнеса, наоборот, ищет комфортные и взаимовыгодные пути решения в сложившейся ситуации, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту более 1000 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени.Выступая в пятницу в парламенте, Мантуров отметил, что "это очень чувствительная тема". По его словам, в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом, из них 150 приняли решение уйти из России или находятся на этапе принятия такого решения."Мы не заинтересованы в национализации или в отъеме каких-то предприятий, Боже упаси. Мы хотим комфортных, взаимовыгодных, рабочих отношений", - подчеркнул Мантуров.Он привел пример с "АвтоВАЗом", когда удалось выйти на соглашение о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции НАМИ, если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли."Таких примеров очень много - где-то это государство, где-то менеджмент, где-то появляется другой российский собственник, то есть мы всегда стараемся находить баланс интересов. Пока случаев, (чтобы кто-то) хлопнул дверью и ушел - нет", - добавил он.Госдума в конце мая приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении в компаниях, иностранные собственники которых в связи с антироссийскими настроениями в США и Европе объявили об уходе с российского рынка. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", допускает на основании судебного решения введение внешнего управления в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля приостановили или прекратили свою деятельность в России, с правом бывших собственников вернуть себе контроль над ними или продать принадлежащий в них пакет акций. Его главная цель - защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику.
https://ria.ru/20220715/avto-1802671097.html
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экономика, россия, сша, европа, автоваз, госдума рф, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault logan, денис мантуров
16:06 15.07.2022 (обновлено: 16:10 15.07.2022)
 
Россия не собирается национализировать иностранный бизнес, заявил Мантуров

Мантуров: Россия не собирается отнимать предприятия у иностранного бизнеса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия не собирается национализировать предприятия иностранного бизнеса, наоборот, ищет комфортные и взаимовыгодные пути решения в сложившейся ситуации, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту более 1000 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени.
Завод по производству автомобилей Renault в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
12:56
В России наполовину сократится производство автомобилей, заявил Мантуров
Выступая в пятницу в парламенте, Мантуров отметил, что "это очень чувствительная тема". По его словам, в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом, из них 150 приняли решение уйти из России или находятся на этапе принятия такого решения.
"То есть 150 и 25 тысяч - это разница большая", - отметил вице-премьер. Он поблагодарил депутатов за принятие в первом чтении законопроекта, который позволяет при резком уходе того или иного собственника, перехватить управление компанией, обеспечив таким образом работоспособность предприятия, сохранность коллектива, загрузку, выплату зарплат и налогов. Он отметил, что это своеобразный посыл иностранному бизнесу "как и какие решения" они будут принимать.
"Мы не заинтересованы в национализации или в отъеме каких-то предприятий, Боже упаси. Мы хотим комфортных, взаимовыгодных, рабочих отношений", - подчеркнул Мантуров.
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Он привел пример с "АвтоВАЗом", когда удалось выйти на соглашение о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции НАМИ, если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли.
"Таких примеров очень много - где-то это государство, где-то менеджмент, где-то появляется другой российский собственник, то есть мы всегда стараемся находить баланс интересов. Пока случаев, (чтобы кто-то) хлопнул дверью и ушел - нет", - добавил он.
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Госдума в конце мая приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении в компаниях, иностранные собственники которых в связи с антироссийскими настроениями в США и Европе объявили об уходе с российского рынка. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", допускает на основании судебного решения введение внешнего управления в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля приостановили или прекратили свою деятельность в России, с правом бывших собственников вернуть себе контроль над ними или продать принадлежащий в них пакет акций. Его главная цель - защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику.
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ЭкономикаРоссияСШАЕвропаАвтоВАЗГосдума РФНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Renault LoganДенис Мантуров
 
 
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