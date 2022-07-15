16:06 15.07.2022 (обновлено: 16:10 15.07.2022)
Россия не собирается национализировать иностранный бизнес, заявил Мантуров
Мантуров: Россия не собирается отнимать предприятия у иностранного бизнеса
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия не собирается национализировать предприятия иностранного бизнеса, наоборот, ищет комфортные и взаимовыгодные пути решения в сложившейся ситуации, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту более 1000 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени.
Выступая в пятницу в парламенте, Мантуров отметил, что "это очень чувствительная тема". По его словам, в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом, из них 150 приняли решение уйти из России или находятся на этапе принятия такого решения.
"То есть 150 и 25 тысяч - это разница большая", - отметил вице-премьер. Он поблагодарил депутатов за принятие в первом чтении законопроекта, который позволяет при резком уходе того или иного собственника, перехватить управление компанией, обеспечив таким образом работоспособность предприятия, сохранность коллектива, загрузку, выплату зарплат и налогов. Он отметил, что это своеобразный посыл иностранному бизнесу "как и какие решения" они будут принимать.
"Мы не заинтересованы в национализации или в отъеме каких-то предприятий, Боже упаси. Мы хотим комфортных, взаимовыгодных, рабочих отношений", - подчеркнул Мантуров.
Он привел пример с "АвтоВАЗом", когда удалось выйти на соглашение о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции НАМИ, если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли.
"Таких примеров очень много - где-то это государство, где-то менеджмент, где-то появляется другой российский собственник, то есть мы всегда стараемся находить баланс интересов. Пока случаев, (чтобы кто-то) хлопнул дверью и ушел - нет", - добавил он.
Госдума в конце мая приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении в компаниях, иностранные собственники которых в связи с антироссийскими настроениями в США и Европе объявили об уходе с российского рынка. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", допускает на основании судебного решения введение внешнего управления в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля приостановили или прекратили свою деятельность в России, с правом бывших собственников вернуть себе контроль над ними или продать принадлежащий в них пакет акций. Его главная цель - защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику.