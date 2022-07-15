https://ria.ru/20220715/dvizhenie-1806403855.html

Двенадцать новых полос движения открыты на границе Северной Осетии

Двенадцать новых полос движения открыты на границе Северной Осетии - РИА Новости, 01.08.2022

Двенадцать новых полос движения открыты на границе Северной Осетии

Власти запустили движение по 12 новым полосам для легкового транспорта на границе России с Грузией на пункте пропуска "Верхний Ларс", сообщил председатель... РИА Новости, 01.08.2022

2022-07-15T17:26

2022-07-15T17:26

2022-08-01T13:31

республика северная осетия - алания

республика северная осетия - алания

грузия

россия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806403998_0:30:1366:798_1920x0_80_0_0_d170950caad89723f25bdf4f393bdd17.jpg

ПЯТИГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Власти запустили движение по 12 новым полосам для легкового транспорта на границе России с Грузией на пункте пропуска "Верхний Ларс", сообщил председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев."Сегодня дня нашей республики особое значение имеет модернизация пункта пропуска "Верхний Ларс". Сам пункт имеет стратегическое значение, сегодня дополнительно введены 12 полос после строительства, модернизации дополнительных полос для пересечения границы, эта работа не будет остановлена. И концу года будут введены дополнительные полосы", - сказал Джанаев журналистам.Он отметил, что сегодня снята социальная проблема в Северной Осетии, связанная со скоплением ожидающего проезда транспорта в регионе.Ежегодный прирост по грузообороту через "Верхний Ларс" является рекордным, отметил директор департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса России Михаил Кокаев.По информации Северо-Кавказского таможенного управления, образование очередей перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" было связано не только с проектной пропускной способность в 200 машин за сутки, но и с тем, что 18 мая были сняты ограничения на перемещение граждан в Грузию, а также с сезоном отпусков. Ведомство отмечало, что один из осложняющих факторов – климатические условия: сильные дожди, влекущие сход селей и размытие дороги, с начала года общий период простоя составил более 40 суток.

https://ria.ru/20220617/park-1796014992.html

https://realty.ria.ru/20220406/stadion-1782103905.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика северная осетия - алания, грузия, россия, авто