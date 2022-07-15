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Двенадцать новых полос движения открыты на границе Северной Осетии - РИА Новости, 01.08.2022
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Двенадцать новых полос движения открыты на границе Северной Осетии
Двенадцать новых полос движения открыты на границе Северной Осетии - РИА Новости, 01.08.2022
Двенадцать новых полос движения открыты на границе Северной Осетии
Власти запустили движение по 12 новым полосам для легкового транспорта на границе России с Грузией на пункте пропуска "Верхний Ларс", сообщил председатель... РИА Новости, 01.08.2022
2022-07-15T17:26
2022-08-01T13:31
республика северная осетия - алания
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Власти запустили движение по 12 новым полосам для легкового транспорта на границе России с Грузией на пункте пропуска "Верхний Ларс", сообщил председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев."Сегодня дня нашей республики особое значение имеет модернизация пункта пропуска "Верхний Ларс". Сам пункт имеет стратегическое значение, сегодня дополнительно введены 12 полос после строительства, модернизации дополнительных полос для пересечения границы, эта работа не будет остановлена. И концу года будут введены дополнительные полосы", - сказал Джанаев журналистам.Он отметил, что сегодня снята социальная проблема в Северной Осетии, связанная со скоплением ожидающего проезда транспорта в регионе.Ежегодный прирост по грузообороту через "Верхний Ларс" является рекордным, отметил директор департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса России Михаил Кокаев.По информации Северо-Кавказского таможенного управления, образование очередей перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" было связано не только с проектной пропускной способность в 200 машин за сутки, но и с тем, что 18 мая были сняты ограничения на перемещение граждан в Грузию, а также с сезоном отпусков. Ведомство отмечало, что один из осложняющих факторов – климатические условия: сильные дожди, влекущие сход селей и размытие дороги, с начала года общий период простоя составил более 40 суток.
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республика северная осетия - алания, грузия, россия, авто
17:26 15.07.2022 (обновлено: 13:31 01.08.2022)
 

Двенадцать новых полос движения открыты на границе Северной Осетии

© Фото : пресс-служба администрации республики Северная Осетия - АланияАвтомобильный пункте пропуска через государственную границу РФ "Верхний Ларс"
Автомобильный пункте пропуска через государственную границу РФ Верхний Ларс - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : пресс-служба администрации республики Северная Осетия - Алания
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ПЯТИГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Власти запустили движение по 12 новым полосам для легкового транспорта на границе России с Грузией на пункте пропуска "Верхний Ларс", сообщил председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев.
"Сегодня дня нашей республики особое значение имеет модернизация пункта пропуска "Верхний Ларс". Сам пункт имеет стратегическое значение, сегодня дополнительно введены 12 полос после строительства, модернизации дополнительных полос для пересечения границы, эта работа не будет остановлена. И концу года будут введены дополнительные полосы", - сказал Джанаев журналистам.
© Фото : пресс-служба администрации республики Северная Осетия - АланияАвтомобильный пункте пропуска через государственную границу РФ "Верхний Ларс"
Автомобильный пункте пропуска через государственную границу РФ Верхний Ларс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : пресс-служба администрации республики Северная Осетия - Алания
Автомобильный пункте пропуска через государственную границу РФ "Верхний Ларс"
Он отметил, что сегодня снята социальная проблема в Северной Осетии, связанная со скоплением ожидающего проезда транспорта в регионе.
"Мы помним, какое было большое скопление транспорта, который простаивал практически неделями на территории республики, ожидая своей очереди. Сегодня этот вопрос решается... С нашей стороны строятся дополнительные стоянки, идет модернизация придорожного сервиса. Эта большая работа будет продолжена", - подчеркнул Джанаев.
Ежегодный прирост по грузообороту через "Верхний Ларс" является рекордным, отметил директор департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса России Михаил Кокаев.
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"Ежегодно прирост по грузообороту указанного пункта пропуска составляет порядка полумиллиона тонн в год, это значительный прирост и абсолютный рекорд. В начале года проезжало порядка 700 машин в сутки через указанный пункт пропуска, сегодня проезжает порядка 1 тысячи - 1,1 тысячи машин. Считаем, что после реконструкции сможем пропускать более 1,5 тысячи грузовых машин. Указанный транспортный коридор - это несомненный приоритет", - подчеркнул Кокаев.
По информации Северо-Кавказского таможенного управления, образование очередей перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" было связано не только с проектной пропускной способность в 200 машин за сутки, но и с тем, что 18 мая были сняты ограничения на перемещение граждан в Грузию, а также с сезоном отпусков. Ведомство отмечало, что один из осложняющих факторов – климатические условия: сильные дожди, влекущие сход селей и размытие дороги, с начала года общий период простоя составил более 40 суток.
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