https://ria.ru/20220715/dopros-1802874803.html
Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО
Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО
Украинские силовики устраивают допросы одесситов с целью выяснить, есть ли у них родственные связи в России, а также уточнить их отношение к киевской власти,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-15T22:07
2022-07-15T22:07
2022-07-16T01:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесская область
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики устраивают допросы одесситов с целью выяснить, есть ли у них родственные связи в России, а также уточнить их отношение к киевской власти, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что националисты в том числе требуют данные о других жителей Одессы, которые могут высказывать мнение, несогласное с политикой руководства страны."По имеющейся достоверной информации, в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины", — отметил Мизинцев.Представитель Минобороны добавил, что всех подозреваемых в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении.По его данным, десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, информации о том, что с ними могло произойти, также нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, одесская область, украина
22:07 15.07.2022 (обновлено: 01:10 16.07.2022)
Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО
МО: ВСУ заставляют одесситов заполнять анкеты об имеющихся у них родственниках в России
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики устраивают допросы одесситов с целью выяснить, есть ли у них родственные связи в России, а также уточнить их отношение к киевской власти, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что националисты в том числе требуют данные о других жителей Одессы, которые могут высказывать мнение, несогласное с политикой руководства страны.
"По имеющейся достоверной информации, в Одесской области
служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России
, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины
", — отметил Мизинцев.
Представитель Минобороны добавил, что всех подозреваемых в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении.
По его данным, десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, информации о том, что с ними могло произойти, также нет.