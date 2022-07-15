https://ria.ru/20220715/dopros-1802874803.html

Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО

Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО

Украинские силовики устраивают допросы одесситов с целью выяснить, есть ли у них родственные связи в России, а также уточнить их отношение к киевской власти,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-15T22:07

2022-07-15T22:07

2022-07-16T01:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики устраивают допросы одесситов с целью выяснить, есть ли у них родственные связи в России, а также уточнить их отношение к киевской власти, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что националисты в том числе требуют данные о других жителей Одессы, которые могут высказывать мнение, несогласное с политикой руководства страны."По имеющейся достоверной информации, в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины", — отметил Мизинцев.Представитель Минобороны добавил, что всех подозреваемых в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении.По его данным, десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, информации о том, что с ними могло произойти, также нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, одесская область, украина