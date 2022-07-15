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Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/dopros-1802874803.html
Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО
Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО
Украинские силовики устраивают допросы одесситов с целью выяснить, есть ли у них родственные связи в России, а также уточнить их отношение к киевской власти,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-15T22:07
2022-07-16T01:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесская область
украина
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики устраивают допросы одесситов с целью выяснить, есть ли у них родственные связи в России, а также уточнить их отношение к киевской власти, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что националисты в том числе требуют данные о других жителей Одессы, которые могут высказывать мнение, несогласное с политикой руководства страны."По имеющейся достоверной информации, в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины", — отметил Мизинцев.Представитель Минобороны добавил, что всех подозреваемых в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении.По его данным, десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, информации о том, что с ними могло произойти, также нет.
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в мире, россия, одесская область, украина
22:07 15.07.2022 (обновлено: 01:10 16.07.2022)
 
Украинские силовики допрашивают одесситов о связях с Россией, заявили в МО

МО: ВСУ заставляют одесситов заполнять анкеты об имеющихся у них родственниках в России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики устраивают допросы одесситов с целью выяснить, есть ли у них родственные связи в России, а также уточнить их отношение к киевской власти, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что националисты в том числе требуют данные о других жителей Одессы, которые могут высказывать мнение, несогласное с политикой руководства страны.
"По имеющейся достоверной информации, в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины", — отметил Мизинцев.
Представитель Минобороны добавил, что всех подозреваемых в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении.
По его данным, десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, информации о том, что с ними могло произойти, также нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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