https://ria.ru/20220715/dollar-1802706706.html

Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля

Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля - РИА Новости, 15.07.2022

Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля

Рубль усиленно растет к доллару и евро в пятницу: американская валюта опускалась ниже 57 рублей впервые с 5 июля, европейская валюта дешевеет до 57,4 рубля,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:57

2022-07-15T13:57

2022-07-15T14:04

экономика

московская биржа

доллар

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рубль усиленно растет к доллару и евро в пятницу: американская валюта опускалась ниже 57 рублей впервые с 5 июля, европейская валюта дешевеет до 57,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 13.59 мск снижался на 1,17 рубля, до 57,12 рубля, евро - на 1,37 рубля, до 57,37 рубля.

https://ria.ru/20220714/ekonomika-1802332720.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, московская биржа, доллар