https://ria.ru/20220715/dollar-1802706706.html
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля - РИА Новости, 15.07.2022
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля
Рубль усиленно растет к доллару и евро в пятницу: американская валюта опускалась ниже 57 рублей впервые с 5 июля, европейская валюта дешевеет до 57,4 рубля,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:57
2022-07-15T13:57
2022-07-15T14:04
экономика
московская биржа
доллар
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рубль усиленно растет к доллару и евро в пятницу: американская валюта опускалась ниже 57 рублей впервые с 5 июля, европейская валюта дешевеет до 57,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 13.59 мск снижался на 1,17 рубля, до 57,12 рубля, евро - на 1,37 рубля, до 57,37 рубля.
https://ria.ru/20220714/ekonomika-1802332720.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, московская биржа, доллар
13:57 15.07.2022 (обновлено: 14:04 15.07.2022)
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля