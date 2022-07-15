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Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля - РИА Новости, 15.07.2022
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Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля - РИА Новости, 15.07.2022
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля
Рубль усиленно растет к доллару и евро в пятницу: американская валюта опускалась ниже 57 рублей впервые с 5 июля, европейская валюта дешевеет до 57,4 рубля,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:57
2022-07-15T14:04
экономика
московская биржа
доллар
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рубль усиленно растет к доллару и евро в пятницу: американская валюта опускалась ниже 57 рублей впервые с 5 июля, европейская валюта дешевеет до 57,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 13.59 мск снижался на 1,17 рубля, до 57,12 рубля, евро - на 1,37 рубля, до 57,37 рубля.
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экономика, московская биржа, доллар
13:57 15.07.2022 (обновлено: 14:04 15.07.2022)
 
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рубль усиленно растет к доллару и евро в пятницу: американская валюта опускалась ниже 57 рублей впервые с 5 июля, европейская валюта дешевеет до 57,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 13.59 мск снижался на 1,17 рубля, до 57,12 рубля, евро - на 1,37 рубля, до 57,37 рубля.
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