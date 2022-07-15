https://ria.ru/20220715/dogovorennosti-1802881905.html
Противники Пашиняна хотят заранее объявить недействительными его решения
Противники Пашиняна хотят заранее объявить недействительными его решения - РИА Новости, 15.07.2022
Противники Пашиняна хотят заранее объявить недействительными его решения
Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, предлагает заранее объявить недействительными все достигнутые им... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:57
2022-07-15T23:57
2022-07-15T23:57
в мире
азербайджан
анкара (провинция)
баку
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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, предлагает заранее объявить недействительными все достигнутые им договоренности, в частности с Турцией и Азербайджаном, заявил один из лидеров протестного движения Ишхан Сагателян.По его словам действующей власти "обслуживают интересы Анкары и Баку, игнорируя жизненные интересы Армении" ."Весь мир, в том числе Алиев и Эрдоган, должны понять, что любые договоренности Пашиняна недействительны и не имеют юридической силы", - сказал Сагателян.Он анонсировал следующий митинг оппозиции 21 июля.Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы 21 июля в четверг в 19.30.
https://ria.ru/20220712/aes-1802003029.html
азербайджан
анкара (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, анкара (провинция), баку
Противники Пашиняна хотят заранее объявить недействительными его решения
Противники Пашиняна предложили заранее объявить недействительными все его договоренности
ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, предлагает заранее объявить недействительными все достигнутые им договоренности, в частности с Турцией и Азербайджаном, заявил один из лидеров протестного движения Ишхан Сагателян.
По его словам действующей власти "обслуживают интересы Анкары
и Баку
, игнорируя жизненные интересы Армении" .
"Мы выступим с инициативой, чтобы следующая власть незамедлительно признала недействительными любые устные и письменные договоренности, которых достигнет Пашинян", - сказал Сагателян на митинге оппозиции. По его словам, всем политическим силам будет предложено подписаться под этой инициативой.
"Весь мир, в том числе Алиев и Эрдоган, должны понять, что любые договоренности Пашиняна недействительны и не имеют юридической силы", - сказал Сагателян.
Он анонсировал следующий митинг оппозиции 21 июля.
Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении
с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану
при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы 21 июля в четверг в 19.30.