https://ria.ru/20220715/dogovorennosti-1802881905.html

Противники Пашиняна хотят заранее объявить недействительными его решения

Противники Пашиняна хотят заранее объявить недействительными его решения - РИА Новости, 15.07.2022

Противники Пашиняна хотят заранее объявить недействительными его решения

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, предлагает заранее объявить недействительными все достигнутые им... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:57

2022-07-15T23:57

2022-07-15T23:57

в мире

азербайджан

анкара (провинция)

баку

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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, предлагает заранее объявить недействительными все достигнутые им договоренности, в частности с Турцией и Азербайджаном, заявил один из лидеров протестного движения Ишхан Сагателян.По его словам действующей власти "обслуживают интересы Анкары и Баку, игнорируя жизненные интересы Армении" ."Весь мир, в том числе Алиев и Эрдоган, должны понять, что любые договоренности Пашиняна недействительны и не имеют юридической силы", - сказал Сагателян.Он анонсировал следующий митинг оппозиции 21 июля.Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы 21 июля в четверг в 19.30.

https://ria.ru/20220712/aes-1802003029.html

азербайджан

анкара (провинция)

баку

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, азербайджан, анкара (провинция), баку