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Додон рассказал, что ожидает Молдавию в случае вступления в ЕС
Додон рассказал, что ожидает Молдавию в случае вступления в ЕС - РИА Новости, 15.07.2022
Додон рассказал, что ожидает Молдавию в случае вступления в ЕС
Молдавия может выжить как страна только если будет иметь хорошие отношения со всеми, включая Россию, а в случае вступления в ЕС ее ждет хаос и распад, заявил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:58
2022-07-15T18:58
2022-07-15T18:58
молдавия
россия
гагаузия
евросоюз
игорь додон
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Молдавия может выжить как страна только если будет иметь хорошие отношения со всеми, включая Россию, а в случае вступления в ЕС ее ждет хаос и распад, заявил экс-президент Игорь Додон."Молдова может выжить как страна только если будет иметь хорошие отношения со всеми, и с Россией в первую очередь", - заявил он в интервью "России 24".Додон подчеркнул, что в случае евроинтеграции от Молдавии отсоединятся Приднестровье и Гагаузская автономия."Давайте представим себе, что все-таки получится в ЕС войти. Это точно будет без Приднестровья, оно на это не пойдет. Это точно будет без юга, Гагаузия сказала, что на это не пойдут... У нас будет полный хаос и дестабилизиция всей страны, мы потеряем часть своих территорий", - предостерег бывший президент Молдавии.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
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молдавия, россия, гагаузия, евросоюз, игорь додон
Додон рассказал, что ожидает Молдавию в случае вступления в ЕС
Экс-президент Додон: Молдавию в случае вступления в ЕС ждет хаос и потеря территорий