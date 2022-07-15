https://ria.ru/20220715/dodon-1802838907.html

Додон рассказал, что ожидает Молдавию в случае вступления в ЕС

Додон рассказал, что ожидает Молдавию в случае вступления в ЕС - РИА Новости, 15.07.2022

Додон рассказал, что ожидает Молдавию в случае вступления в ЕС

Молдавия может выжить как страна только если будет иметь хорошие отношения со всеми, включая Россию, а в случае вступления в ЕС ее ждет хаос и распад, заявил... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:58

2022-07-15T18:58

2022-07-15T18:58

молдавия

россия

гагаузия

евросоюз

игорь додон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Молдавия может выжить как страна только если будет иметь хорошие отношения со всеми, включая Россию, а в случае вступления в ЕС ее ждет хаос и распад, заявил экс-президент Игорь Додон."Молдова может выжить как страна только если будет иметь хорошие отношения со всеми, и с Россией в первую очередь", - заявил он в интервью "России 24".Додон подчеркнул, что в случае евроинтеграции от Молдавии отсоединятся Приднестровье и Гагаузская автономия."Давайте представим себе, что все-таки получится в ЕС войти. Это точно будет без Приднестровья, оно на это не пойдет. Это точно будет без юга, Гагаузия сказала, что на это не пойдут... У нас будет полный хаос и дестабилизиция всей страны, мы потеряем часть своих территорий", - предостерег бывший президент Молдавии.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20220714/moldaviya-1802442463.html

молдавия

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, гагаузия, евросоюз, игорь додон