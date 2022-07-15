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Додон назвал дело против себя политической местью - РИА Новости, 15.07.2022
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Додон назвал дело против себя политической местью
Додон назвал дело против себя политической местью - РИА Новости, 15.07.2022
Додон назвал дело против себя политической местью
Экс-президент Молдавии Игорь Додон, обвиняемый на родине в пассивной коррупции, назвал дело против себя политической местью со стороны властей, он заявил, что... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:53
2022-07-15T18:53
в мире
молдавия
игорь додон
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, обвиняемый на родине в пассивной коррупции, назвал дело против себя политической местью со стороны властей, он заявил, что продолжит борьбу и выдержит все нападки."Это политическая месть... Никаких шансов чего-то добиться у них нет по этим делам... Я осознаю, что ближайшие несколько месяцев это всё будет продолжаться... Но я этот удар выдержу и буду бороться, уже дело чести", - сказал он в интервью "России 24".Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон. На 15 июля в прокуратуру была приглашена мать экс-президента, которой должны были предъявить те же обвинения, что и его супруге, но слушание перенесли из-за состояния его здоровья.
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в мире, молдавия, игорь додон
18:53 15.07.2022
 
Додон назвал дело против себя политической местью

Додон заявил, что продолжит борьбу и выдержит все нападки со стороны властей Молдавии

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Стрингер
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Игорь Додон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, обвиняемый на родине в пассивной коррупции, назвал дело против себя политической местью со стороны властей, он заявил, что продолжит борьбу и выдержит все нападки.
"Это политическая месть... Никаких шансов чего-то добиться у них нет по этим делам... Я осознаю, что ближайшие несколько месяцев это всё будет продолжаться... Но я этот удар выдержу и буду бороться, уже дело чести", - сказал он в интервью "России 24".
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон. На 15 июля в прокуратуру была приглашена мать экс-президента, которой должны были предъявить те же обвинения, что и его супруге, но слушание перенесли из-за состояния его здоровья.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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