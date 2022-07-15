https://ria.ru/20220715/dobrovoltsy-1802584154.html

Чечня принимает добровольцев со всей России, заявил Кадыров

Чечня принимает добровольцев со всей России, заявил Кадыров - РИА Новости, 15.07.2022

Чечня принимает добровольцев со всей России, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Грозный стал местом единения тысяч патриотов, принимая сотни добровольцев со всей России. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T01:50

2022-07-15T01:50

2022-07-15T10:51

специальная военная операция на украине

магомед даудов

владимир путин

россия

донбасс

украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Грозный стал местом единения тысяч патриотов, принимая сотни добровольцев со всей России.Добровольцы, как ранее сообщал Кадыров, проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 5 июля сообщил, что в спецоперации на Украине уже приняли участие четыре тысячи добровольцев со всей страны и более десяти тысяч бойцов из Чеченской Республики.У добровольцев дома остались семьи, родители, дети, но, по словам Кадырова, защита Отечества для них оказалась превыше всего."Они приехали в Чеченскую Республику, чтобы объединиться и выступить единой мощной силой против бандитов, которые на протяжении восьми лет терроризируют население ДНР и ЛНР. Это очень достойный поступок и пример для подражания", — подчеркнул Кадыров.Он также выразил уверенность в том, что с ответственным подходом, высокой степенью патриотизма и любовью к Отечеству все поставленные руководством России задачи будут выполнены, несмотря ни на что.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220714/kadyrov-1802441815.html

https://ria.ru/20220712/ichkeriya-1802081108.html

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магомед даудов, владимир путин, россия, донбасс, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, москва