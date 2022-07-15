01:50 15.07.2022 (обновлено: 10:51 15.07.2022)
Чечня принимает добровольцев со всей России, заявил Кадыров
Кадыров: Чечня стала местом единения тысяч патриотов, принимая добровольцев со всей России
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Грозный стал местом единения тысяч патриотов, принимая сотни добровольцев со всей России.
Добровольцы, как ранее сообщал Кадыров, проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 5 июля сообщил, что в спецоперации на Украине уже приняли участие четыре тысячи добровольцев со всей страны и более десяти тысяч бойцов из Чеченской Республики.
"Сотни добровольцев из различных регионов России ежедневно прибывают в Грозный для прохождения ускоренного курса огневой и тактической подготовки, получения ряда государственных гарантий и дальнейшего отправления в Донбасс для защиты интересов нашей страны. <...> Грозный стал местом единения тысяч патриотов России, у которых одна общая цель — защита мирного населения Донбасса и отстаивание интересов России", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
У добровольцев дома остались семьи, родители, дети, но, по словам Кадырова, защита Отечества для них оказалась превыше всего.
Он также выразил уверенность в том, что с ответственным подходом, высокой степенью патриотизма и любовью к Отечеству все поставленные руководством России задачи будут выполнены, несмотря ни на что.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.