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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/dnr-1802855322.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе снарядами натовского калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:55
2022-07-15T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
горловка
сша
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе снарядами натовского калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).С 18.00 до 18.55 украинские войска произвели обстрелы в сторону Верхнеторецкого, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в сторону Доломитного, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, в сторону Новобахмутовки, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра.Позже - с 19.10 до 19.20 - украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 миллиметра и по Доломитному 14 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, горловка, сша, нато
19:55 15.07.2022 (обновлено: 20:06 15.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли четыре населенных пункта в республике

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе снарядами натовского калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С 18.00 до 18.55 украинские войска произвели обстрелы в сторону Верхнеторецкого, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в сторону Доломитного, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, в сторону Новобахмутовки, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Позже - с 19.10 до 19.20 - украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 миллиметра и по Доломитному 14 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГорловкаСШАНАТО
 
 
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