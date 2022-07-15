19:55 15.07.2022 (обновлено: 20:06 15.07.2022)
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли четыре населенных пункта в республике
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе снарядами натовского калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С 18.00 до 18.55 украинские войска произвели обстрелы в сторону Верхнеторецкого, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в сторону Доломитного, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, в сторону Новобахмутовки, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Позже - с 19.10 до 19.20 - украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 миллиметра и по Доломитному 14 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.