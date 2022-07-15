https://ria.ru/20220715/dnr-1802855322.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе снарядами натовского калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:55

2022-07-15T19:55

2022-07-15T20:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

горловка

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нато

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе снарядами натовского калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).С 18.00 до 18.55 украинские войска произвели обстрелы в сторону Верхнеторецкого, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в сторону Доломитного, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, в сторону Новобахмутовки, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра.Позже - с 19.10 до 19.20 - украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 миллиметра и по Доломитному 14 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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горловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, горловка, сша, нато