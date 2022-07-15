https://ria.ru/20220715/dnr-1802855009.html

В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики

В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики - РИА Новости, 15.07.2022

В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики

Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила в пятницу, что за текущие сутки при исполнении воинского долга в республике погибли шесть военных ДНР,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:53

2022-07-15T19:53

2022-07-15T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786756845_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_56684e6c32672574eefe4fbfc54fb86d.jpg

ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила в пятницу, что за текущие сутки при исполнении воинского долга в республике погибли шесть военных ДНР, еще восемь получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло шестеро (военнослужащих – ред) и восемь защитников Донецкой Народной Республики получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр