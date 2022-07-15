https://ria.ru/20220715/dnr-1802855009.html
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики - РИА Новости, 15.07.2022
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила в пятницу, что за текущие сутки при исполнении воинского долга в республике погибли шесть военных ДНР,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:53
2022-07-15T19:53
2022-07-15T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила в пятницу, что за текущие сутки при исполнении воинского долга в республике погибли шесть военных ДНР, еще восемь получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло шестеро (военнослужащих – ред) и восемь защитников Донецкой Народной Республики получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шестерых военных за сутки, восемь пострадали