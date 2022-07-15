https://ria.ru/20220715/dnr-1802754046.html
МИД Британии запросил информацию у России о смерти своего гражданина в ДНР
МИД Британии запросил информацию у России о смерти своего гражданина в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
МИД Британии запросил информацию у России о смерти своего гражданина в ДНР
Британская сторона запрашивает информацию у России в связи с сообщениями о смерти британского подданного в Донбассе РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:44
2022-07-15T15:44
2022-07-15T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
великобритания
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6abc4585b98da5a2de22e23628b9af23.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Британская сторона запрашивает информацию у России в связи с сообщениями о смерти британского подданного в Донбассе"Мы в срочном порядке пытаемся получить разъяснения от российского правительства относительно сообщений СМИ о смерти в Украине британского гуманитарного сотрудника", - сообщили РИА Новости в МИД Великобритании.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине.
https://ria.ru/20220712/dnr-1802061619.html
донецкая народная республика
великобритания
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01160baa9b9f8de0a04d5f31b4459a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, великобритания, украина, россия, ситуация в днр и лнр
15:44 15.07.2022 (обновлено: 15:55 15.07.2022)
МИД Британии запросил информацию у России о смерти своего гражданина в ДНР
МИД Британии запросил информацию у России о смерти своего гражданина Ури в ДНР