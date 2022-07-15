https://ria.ru/20220715/dnr-1802754046.html

МИД Британии запросил информацию у России о смерти своего гражданина в ДНР

МИД Британии запросил информацию у России о смерти своего гражданина в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022

МИД Британии запросил информацию у России о смерти своего гражданина в ДНР

Британская сторона запрашивает информацию у России в связи с сообщениями о смерти британского подданного в Донбассе РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:44

2022-07-15T15:44

2022-07-15T15:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Британская сторона запрашивает информацию у России в связи с сообщениями о смерти британского подданного в Донбассе"Мы в срочном порядке пытаемся получить разъяснения от российского правительства относительно сообщений СМИ о смерти в Украине британского гуманитарного сотрудника", - сообщили РИА Новости в МИД Великобритании.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине.

https://ria.ru/20220712/dnr-1802061619.html

донецкая народная республика

великобритания

украина

россия

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, великобритания, украина, россия, ситуация в днр и лнр