https://ria.ru/20220715/dnr-1802753825.html

В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек

В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек - РИА Новости, 15.07.2022

В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек

Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 8220 человек, следует из данных аппарата омбудсмена... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:43

2022-07-15T15:43

2022-07-15T15:55

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 8220 человек, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР."Общее число погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины 8220 человек, в том числе 116 детей", - сообщается на сайте омбудсмена.Отмечается, что с 8 по 14 июля в ДНР погибли 82 сотрудника силовых структур и 31 мирный житель, пострадали 238 силовиков и 71 мирный житель.

https://ria.ru/20220715/donbass-1802718522.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина