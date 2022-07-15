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В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек - РИА Новости, 15.07.2022
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В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек
В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек - РИА Новости, 15.07.2022
В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек
Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 8220 человек, следует из данных аппарата омбудсмена... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:43
2022-07-15T15:55
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 8220 человек, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР."Общее число погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины 8220 человек, в том числе 116 детей", - сообщается на сайте омбудсмена.Отмечается, что с 8 по 14 июля в ДНР погибли 82 сотрудника силовых структур и 31 мирный житель, пострадали 238 силовиков и 71 мирный житель.
https://ria.ru/20220715/donbass-1802718522.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
15:43 15.07.2022 (обновлено: 15:55 15.07.2022)
 
В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек

Омбудсмен ДНР: в республике за весь период украинской агрессии погибло 8220 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 8220 человек, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР.
"Общее число погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины 8220 человек, в том числе 116 детей", - сообщается на сайте омбудсмена.
Отмечается, что с 8 по 14 июля в ДНР погибли 82 сотрудника силовых структур и 31 мирный житель, пострадали 238 силовиков и 71 мирный житель.
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