https://ria.ru/20220715/dnr-1802753825.html
В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек
В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек - РИА Новости, 15.07.2022
В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек
Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 8220 человек, следует из данных аппарата омбудсмена... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:43
2022-07-15T15:43
2022-07-15T15:55
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Общее число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженного агрессии Украины составляет 8220 человек, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР."Общее число погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины 8220 человек, в том числе 116 детей", - сообщается на сайте омбудсмена.Отмечается, что с 8 по 14 июля в ДНР погибли 82 сотрудника силовых структур и 31 мирный житель, пострадали 238 силовиков и 71 мирный житель.
https://ria.ru/20220715/donbass-1802718522.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
15:43 15.07.2022 (обновлено: 15:55 15.07.2022)
В ДНР за весь период украинской агрессии погибло более восьми тысяч человек
Омбудсмен ДНР: в республике за весь период украинской агрессии погибло 8220 человек