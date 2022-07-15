https://ria.ru/20220715/buksir-1802775998.html

Рогозин назвал пуск Россией ядерного буксира в 2030 году мощным прорывом

Рогозин назвал пуск Россией ядерного буксира в 2030 году мощным прорывом - РИА Новости, 15.07.2022

Рогозин назвал пуск Россией ядерного буксира в 2030 году мощным прорывом

Запуск Россией ядерного буксира "Зевс" в 2030 году станет мощнейшим прорывом человечества в космосе, заявил РИА Новости бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:23

2022-07-15T16:23

2022-07-15T16:23

россия

роскосмос

владимир путин

дмитрий рогозин

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запуск Россией ядерного буксира "Зевс" в 2030 году станет мощнейшим прорывом человечества в космосе, заявил РИА Новости бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Новая (орбитальная – ред.) станция будет работать в тесной связке с межпланетным ядерным буксиром "Зевс". Элементы этого буксира и его испытательная база уже созданы. Запуск "Роскосмосом" ядерного буксира в 2030 году на орбиту станет мощнейшим прорывом человечества в дальний космос", - сказал он, подводя итоги своей работы в госкорпорации.В пятницу президент России Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов.

https://ria.ru/20220715/mks-1802766176.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, роскосмос, владимир путин, дмитрий рогозин, юрий борисов (вице-премьер)