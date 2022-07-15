https://ria.ru/20220715/buksir-1802775998.html
Рогозин назвал пуск Россией ядерного буксира в 2030 году мощным прорывом
Рогозин назвал пуск Россией ядерного буксира в 2030 году мощным прорывом - РИА Новости, 15.07.2022
Рогозин назвал пуск Россией ядерного буксира в 2030 году мощным прорывом
Запуск Россией ядерного буксира "Зевс" в 2030 году станет мощнейшим прорывом человечества в космосе, заявил РИА Новости бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:23
2022-07-15T16:23
2022-07-15T16:23
россия
роскосмос
владимир путин
дмитрий рогозин
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запуск Россией ядерного буксира "Зевс" в 2030 году станет мощнейшим прорывом человечества в космосе, заявил РИА Новости бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Новая (орбитальная – ред.) станция будет работать в тесной связке с межпланетным ядерным буксиром "Зевс". Элементы этого буксира и его испытательная база уже созданы. Запуск "Роскосмосом" ядерного буксира в 2030 году на орбиту станет мощнейшим прорывом человечества в дальний космос", - сказал он, подводя итоги своей работы в госкорпорации.В пятницу президент России Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов.
https://ria.ru/20220715/mks-1802766176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскосмос, владимир путин, дмитрий рогозин, юрий борисов (вице-премьер)
Рогозин назвал пуск Россией ядерного буксира в 2030 году мощным прорывом
Рогозин: пуск Россией ядерного буксира в 2030 году будет мощнейшим прорывом человечества