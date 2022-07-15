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В Подмосковье назначили нового руководителя областного БТИ - РИА Новости, 15.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220715/bti-1802696788.html
В Подмосковье назначили нового руководителя областного БТИ
В Подмосковье назначили нового руководителя областного БТИ - РИА Новости, 15.07.2022
В Подмосковье назначили нового руководителя областного БТИ
Генеральным директором подмосковного Бюро технической экспертизы стала Елена Казимир, которая ранее занимала должность главы Комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:53
2022-07-15T13:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
бти
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Генеральным директором подмосковного Бюро технической экспертизы стала Елена Казимир, которая ранее занимала должность главы Комитета лесного хозяйства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.Назначение произошло на основании распоряжения министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой."Московское областное БТИ – одно из ведущих предприятий российской отрасли технической инвентаризации. Убеждена, под её руководством предприятие продолжит работу в том же темпе, динамично развиваясь и продолжая предоставлять нашим гражданам качественные услуги в сфере земельно-имущественных отношений", – приводятся слова Адигамовой.
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московская область (подмосковье), бти, жкх
13:53 15.07.2022
 

В Подмосковье назначили нового руководителя областного БТИ

© Фото : Министерство имущественных отношений Московской областиВ Подмосковье назначен новый руководитель Московского областного БТИ Елена Казимир
В Подмосковье назначен новый руководитель Московского областного БТИ Елена Казимир - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Министерство имущественных отношений Московской области
В Подмосковье назначен новый руководитель Московского областного БТИ Елена Казимир
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Генеральным директором подмосковного Бюро технической экспертизы стала Елена Казимир, которая ранее занимала должность главы Комитета лесного хозяйства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
Назначение произошло на основании распоряжения министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.
"Московское областное БТИ – одно из ведущих предприятий российской отрасли технической инвентаризации. Убеждена, под её руководством предприятие продолжит работу в том же темпе, динамично развиваясь и продолжая предоставлять нашим гражданам качественные услуги в сфере земельно-имущественных отношений", – приводятся слова Адигамовой.
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