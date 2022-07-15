https://ria.ru/20220715/bti-1802696788.html
В Подмосковье назначили нового руководителя областного БТИ
В Подмосковье назначили нового руководителя областного БТИ - РИА Новости, 15.07.2022
В Подмосковье назначили нового руководителя областного БТИ
Генеральным директором подмосковного Бюро технической экспертизы стала Елена Казимир, которая ранее занимала должность главы Комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:53
2022-07-15T13:53
2022-07-15T13:53
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Генеральным директором подмосковного Бюро технической экспертизы стала Елена Казимир, которая ранее занимала должность главы Комитета лесного хозяйства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.Назначение произошло на основании распоряжения министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой."Московское областное БТИ – одно из ведущих предприятий российской отрасли технической инвентаризации. Убеждена, под её руководством предприятие продолжит работу в том же темпе, динамично развиваясь и продолжая предоставлять нашим гражданам качественные услуги в сфере земельно-имущественных отношений", – приводятся слова Адигамовой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), бти, жкх