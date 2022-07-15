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На ж/д станции в Брянской области не обнаружили взрывчатку - РИА Новости, 15.07.2022
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На ж/д станции в Брянской области не обнаружили взрывчатку
На ж/д станции в Брянской области не обнаружили взрывчатку - РИА Новости, 15.07.2022
На ж/д станции в Брянской области не обнаружили взрывчатку
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что движение на ж/д станции Песчаники-Унеча в Брянской области восстановлено, информация о возможном... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T22:15
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происшествия
брянская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что движение на ж/д станции Песчаники-Унеча в Брянской области восстановлено, информация о возможном взрывном устройстве не подтвердилась."В ходе проверки информация о взрывном устройстве на участке 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, не подтвердилась. В настоящий момент движение полностью восстановлено", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он добавил, что подразделения безопасности железной дороги работают в усиленном режиме.
https://ria.ru/20220709/ustroystvo-1801395620.html
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происшествия, брянская область
22:15 15.07.2022 (обновлено: 22:21 15.07.2022)
 
На ж/д станции в Брянской области не обнаружили взрывчатку

Губернатор Богомаз: данные о взрывчатке на ж/д станции в Брянской области не подтвердились

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкВид на Площадь Партизан в Брянске
Вид на Площадь Партизан в Брянске - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Вид на Площадь Партизан в Брянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что движение на ж/д станции Песчаники-Унеча в Брянской области восстановлено, информация о возможном взрывном устройстве не подтвердилась.
"В ходе проверки информация о взрывном устройстве на участке 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, не подтвердилась. В настоящий момент движение полностью восстановлено", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подразделения безопасности железной дороги работают в усиленном режиме.
Железнодорожные пути Ярославского направления - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 12:18
На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство
 
ПроисшествияБрянская область
 
 
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