https://ria.ru/20220715/bryansk-1802875345.html

На ж/д станции в Брянской области не обнаружили взрывчатку

На ж/д станции в Брянской области не обнаружили взрывчатку - РИА Новости, 15.07.2022

На ж/д станции в Брянской области не обнаружили взрывчатку

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что движение на ж/д станции Песчаники-Унеча в Брянской области восстановлено, информация о возможном... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T22:15

2022-07-15T22:15

2022-07-15T22:21

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что движение на ж/д станции Песчаники-Унеча в Брянской области восстановлено, информация о возможном взрывном устройстве не подтвердилась."В ходе проверки информация о взрывном устройстве на участке 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, не подтвердилась. В настоящий момент движение полностью восстановлено", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он добавил, что подразделения безопасности железной дороги работают в усиленном режиме.

https://ria.ru/20220709/ustroystvo-1801395620.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, брянская область