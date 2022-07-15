https://ria.ru/20220715/briks-1802788349.html

Посол в Аргентине заявил о консенсусе в стране по вступлению в БРИКС

Посол в Аргентине заявил о консенсусе в стране по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 15.07.2022

Посол в Аргентине заявил о консенсусе в стране по вступлению в БРИКС

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что в Аргентине рассчитывают, что процесс присоединения страны к БРИКС не затянется надолго. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:44

2022-07-15T16:44

2022-07-15T17:02

в мире

аргентина

брикс

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что в Аргентине рассчитывают, что процесс присоединения страны к БРИКС не затянется надолго."Они рассчитывают, что, конечно, процесс не затянется, хотя понимают, что лидерам БРИКС надо еще определиться и по критериям членства, и по процедурам приема, и консенсус нужен", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24"."Казалось бы, БРИКС - тема тоже политическая, но оппозиция молчит, никакого осуждения нет, никакого недовольства нет. Что это означает? Но, видимо, что в Аргентине есть в определенном смысле консенсус между различными лагерями, потому что и правые, и левые, и, в целом, аргентинцы понимают, что БРИКС сегодня по своей мощи и по своей привлекательности уже давно превзошел многие другие организации, в том числе, и "Семерку". Поэтому тема подается в исключительно положительном ключе", - добавил он.Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь ранее сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

аргентина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, брикс, россия