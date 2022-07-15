16:44 15.07.2022 (обновлено: 17:02 15.07.2022)
Посол в Аргентине заявил о консенсусе в стране по вступлению в БРИКС
Посол в Буэнос-Айресе Феоктистов: тема БРИКС звучит в Аргентине в позитивном ключе
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что в Аргентине рассчитывают, что процесс присоединения страны к БРИКС не затянется надолго.
"Они рассчитывают, что, конечно, процесс не затянется, хотя понимают, что лидерам БРИКС надо еще определиться и по критериям членства, и по процедурам приема, и консенсус нужен", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
"Казалось бы, БРИКС - тема тоже политическая, но оппозиция молчит, никакого осуждения нет, никакого недовольства нет. Что это означает? Но, видимо, что в Аргентине есть в определенном смысле консенсус между различными лагерями, потому что и правые, и левые, и, в целом, аргентинцы понимают, что БРИКС сегодня по своей мощи и по своей привлекательности уже давно превзошел многие другие организации, в том числе, и "Семерку". Поэтому тема подается в исключительно положительном ключе", - добавил он.
Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь ранее сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.