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Полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
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Полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой, пишут СМИ
Полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
Полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой, пишут СМИ
Полицейский в Бразилии убил восемь человек, включая шесть родственников, и покончил с собой, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:47
2022-07-15T15:47
в мире
толедо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - РИА Новости. Полицейский в Бразилии убил восемь человек, включая шесть родственников, и покончил с собой, сообщил новостной портал G1."Военный полицейский убил восемь человек, из которых шестеро были членами его семьи, в городах Толедо и Сеу-Азул в (штате) Парана", - сказано в сообщении.Полицейскому было 37 лет, он 12 лет проработал в отделении военной полиции в Толедо. Накануне он, как обычно, закончил смену.По данным правоохранителей, в Толедо он убил 28-летнюю супругу и 12-летнюю дочь, затем он направился в Сеу-Азул, где убил двух других своих детей четырех и девяти лет, которые находились у родственников. После этого он вернулся в Толедо и убил свою престарелую мать и старшего брата. Его жертвами стали также два молодых человека 17 и 19 лет."Полицейский покончил с собой", - добавляет портал. Ведется расследование.
https://ria.ru/20220714/braziliya-1802569891.html
https://ria.ru/20220707/ukraina-1800829401.html
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в мире, толедо
15:47 15.07.2022
 
Полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой, пишут СМИ

Портал G1: полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой

© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкВид на город Бразилиа
Вид на город Бразилиа - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / В. Дунаев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - РИА Новости. Полицейский в Бразилии убил восемь человек, включая шесть родственников, и покончил с собой, сообщил новостной портал G1.
"Военный полицейский убил восемь человек, из которых шестеро были членами его семьи, в городах Толедо и Сеу-Азул в (штате) Парана", - сказано в сообщении.
Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 21:50
Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом
Полицейскому было 37 лет, он 12 лет проработал в отделении военной полиции в Толедо. Накануне он, как обычно, закончил смену.
По данным правоохранителей, в Толедо он убил 28-летнюю супругу и 12-летнюю дочь, затем он направился в Сеу-Азул, где убил двух других своих детей четырех и девяти лет, которые находились у родственников. После этого он вернулся в Толедо и убил свою престарелую мать и старшего брата. Его жертвами стали также два молодых человека 17 и 19 лет.
"Полицейский покончил с собой", - добавляет портал. Ведется расследование.
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