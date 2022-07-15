https://ria.ru/20220715/braziliya-1802755191.html
Полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой, пишут СМИ
Полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
Полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой, пишут СМИ
Полицейский в Бразилии убил восемь человек, включая шесть родственников, и покончил с собой, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:47
2022-07-15T15:47
2022-07-15T15:47
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толедо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - РИА Новости. Полицейский в Бразилии убил восемь человек, включая шесть родственников, и покончил с собой, сообщил новостной портал G1."Военный полицейский убил восемь человек, из которых шестеро были членами его семьи, в городах Толедо и Сеу-Азул в (штате) Парана", - сказано в сообщении.Полицейскому было 37 лет, он 12 лет проработал в отделении военной полиции в Толедо. Накануне он, как обычно, закончил смену.По данным правоохранителей, в Толедо он убил 28-летнюю супругу и 12-летнюю дочь, затем он направился в Сеу-Азул, где убил двух других своих детей четырех и девяти лет, которые находились у родственников. После этого он вернулся в Толедо и убил свою престарелую мать и старшего брата. Его жертвами стали также два молодых человека 17 и 19 лет."Полицейский покончил с собой", - добавляет портал. Ведется расследование.
https://ria.ru/20220714/braziliya-1802569891.html
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в мире, толедо
Полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой, пишут СМИ
Портал G1: полицейский в Бразилии убил восемь человек и покончил с собой