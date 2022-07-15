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Порошенко заявил, что из Эстонии на Украину отправили 350 беспилотников - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/bespilotniki-1802760164.html
Порошенко заявил, что из Эстонии на Украину отправили 350 беспилотников
Порошенко заявил, что из Эстонии на Украину отправили 350 беспилотников - РИА Новости, 15.07.2022
Порошенко заявил, что из Эстонии на Украину отправили 350 беспилотников
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что из Таллина для украинских военных отправлено 350 беспилотников, первая часть партии дронов Autel. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:59
2022-07-15T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
владимир путин
михаил федоров
украина
таллин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что из Таллина для украинских военных отправлено 350 беспилотников, первая часть партии дронов Autel."Мы отправили из Таллина 350 беспилотников для вооруженных сил Украины. Это качественные, проверенные на фронте дроны Autel. В том числе оснащены тепловизорами, поэтому эти "птички" могут работать и днем, и ночью", – сказал Порошенко в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "5.ua".Он отметил, что это первая часть партии, "каждая рота" получат такой дрон для корректировки огня артиллерии."Как известно, дроны на передовой – это "глаза" артиллерии. Получив координаты этих дронов, наши артиллеристы, наши "Нептуны", наша "Богдана", теперь уже наши гаубицы M777 Howitzer, наши САУ М109, наши САУ "Цезари" будут беспощадно уничтожать врага", - сказал он.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, это нужно для того, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2 470 километров.Известно, что ранее для украинских военных на волонтерские средства было приобретено 100 беспилотников у латвийской фирмы Atlas, такая техника стоит на вооружении НАТО.Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что российские ЗРК "Бук", "Тор" и "Панцирь" работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников, а разведывательные аппараты Киева, которые летают там с самого начала спецоперации - иностранного производства, они и раньше использовались Западом над Черным морем.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802706562.html
https://ria.ru/20220712/gretsiya-1802082758.html
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в мире, технологии, владимир путин, михаил федоров, украина, таллин, вооруженные силы украины, нато, россия, павел зарубин, бук (зенитный ракетный комплекс)
15:59 15.07.2022
 
Порошенко заявил, что из Эстонии на Украину отправили 350 беспилотников

Экс-президент Украины Порошенко: из Таллина отправили 350 беспилотников для солдат ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОдин из украинских беспилотных летательных аппаратов
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости
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Один из украинских беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что из Таллина для украинских военных отправлено 350 беспилотников, первая часть партии дронов Autel.
"Мы отправили из Таллина 350 беспилотников для вооруженных сил Украины. Это качественные, проверенные на фронте дроны Autel. В том числе оснащены тепловизорами, поэтому эти "птички" могут работать и днем, и ночью", – сказал Порошенко в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "5.ua".
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13:57Специальная военная операция на Украине
В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины
Он отметил, что это первая часть партии, "каждая рота" получат такой дрон для корректировки огня артиллерии.
"Как известно, дроны на передовой – это "глаза" артиллерии. Получив координаты этих дронов, наши артиллеристы, наши "Нептуны", наша "Богдана", теперь уже наши гаубицы M777 Howitzer, наши САУ М109, наши САУ "Цезари" будут беспощадно уничтожать врага", - сказал он.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, это нужно для того, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2 470 километров.
Известно, что ранее для украинских военных на волонтерские средства было приобретено 100 беспилотников у латвийской фирмы Atlas, такая техника стоит на вооружении НАТО.
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что российские ЗРК "Бук", "Тор" и "Панцирь" работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников, а разведывательные аппараты Киева, которые летают там с самого начала спецоперации - иностранного производства, они и раньше использовались Западом над Черным морем.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииВладимир ПутинМихаил ФедоровУкраинаТаллинВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияПавел ЗарубинБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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