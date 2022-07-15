Рейтинг@Mail.ru
Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/bayden-1802845203.html
Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 16.07.2022
Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Прибывшего в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, возможность встречи с которым вызывала... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-15T19:20
2022-07-16T06:28
в мире
цены на нефть
джейк салливан
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
сша
саудовская аравия
йемен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154000/64/1540006492_0:150:2734:1688_1920x0_80_0_0_feec49859d6974febfc22a1a8b285740.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Прибывшего в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, возможность встречи с которым вызывала противоречивую реакцию из-за комментариев американского лидера об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.На распространенных пулом Белого дома кадрах видно, как Байден выходит из машины, прибыв для официальных мероприятий из аэропорта Джедды. Навстречу ему идет наследный принц. Президент США вместо рукопожатия ударяется с Салманом кулаками. Тема возможной встречи, рукопожатия и обсуждения убийства Хашукджи не уходила из повестки американских СМИ. В администрации заявили, что принц будет присутствовать на многосторонних мероприятиях, а президент, как и всегда, поднимет тему прав человека.Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.В апреле американские СМИ сообщали, что в ходе недавнего визита на Ближний Восток советника президента США Джейка Салливана наследный принц повысил голос из-за того, что собеседник поднял тему убийства журналиста, заявив, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии страны, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://ria.ru/20220713/bayden-1802095802.html
https://ria.ru/20220710/bayden-1801488202.html
сша
саудовская аравия
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154000/64/1540006492_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_19336d3402f69b82c134b24694072494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, джейк салливан, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), сша, саудовская аравия, йемен
19:20 15.07.2022 (обновлено: 06:28 16.07.2022)
 
Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Прибывшего в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, возможность встречи с которым вызывала противоречивую реакцию из-за комментариев американского лидера об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
На распространенных пулом Белого дома кадрах видно, как Байден выходит из машины, прибыв для официальных мероприятий из аэропорта Джедды. Навстречу ему идет наследный принц. Президент США вместо рукопожатия ударяется с Салманом кулаками. Тема возможной встречи, рукопожатия и обсуждения убийства Хашукджи не уходила из повестки американских СМИ. В администрации заявили, что принц будет присутствовать на многосторонних мероприятиях, а президент, как и всегда, поднимет тему прав человека.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 05:01
Байдену предрекли "большой конфуз" в Саудовской Аравии
Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.
В апреле американские СМИ сообщали, что в ходе недавнего визита на Ближний Восток советника президента США Джейка Салливана наследный принц повысил голос из-за того, что собеседник поднял тему убийства журналиста, заявив, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии страны, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 05:39
Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для "противостояния" России
 
В миреЦены на нефтьДжейк СалливанМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)СШАСаудовская АравияЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала