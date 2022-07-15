19:20 15.07.2022 (обновлено: 06:28 16.07.2022)
Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент США Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Прибывшего в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, возможность встречи с которым вызывала противоречивую реакцию из-за комментариев американского лидера об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
На распространенных пулом Белого дома кадрах видно, как Байден выходит из машины, прибыв для официальных мероприятий из аэропорта Джедды. Навстречу ему идет наследный принц. Президент США вместо рукопожатия ударяется с Салманом кулаками. Тема возможной встречи, рукопожатия и обсуждения убийства Хашукджи не уходила из повестки американских СМИ. В администрации заявили, что принц будет присутствовать на многосторонних мероприятиях, а президент, как и всегда, поднимет тему прав человека.
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Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.
В апреле американские СМИ сообщали, что в ходе недавнего визита на Ближний Восток советника президента США Джейка Салливана наследный принц повысил голос из-за того, что собеседник поднял тему убийства журналиста, заявив, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии страны, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.