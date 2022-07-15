https://ria.ru/20220715/balkany-1802668937.html
Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки
Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки - РИА Новости, 15.07.2022
Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Черногории, сообщил, что Евросоюз мобилизует экстренную финансовую поддержку своим партнерам в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:51
2022-07-15T12:51
2022-07-15T12:51
в мире
черногория
евросоюз
жозеп боррель
балканский полуостров
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Черногории, сообщил, что Евросоюз мобилизует экстренную финансовую поддержку своим партнерам в Западных Балканах, включая Черногорию, на сумму 5 миллионов евро."Черногория - один из наших самых надежных партнеров. На протяжении последних десяти лет вы полностью, на сто процентов следовали нашему пути во внешней политике и политике безопасности, включая наши санкции против России. Это очень четкий и сильный сигнал о будущем Черногории в ЕС. Вы находитесь на нашей стороне, защищая международное право и базирующийся на правилах международный порядок. Это все имеет цену, но мы стоим на вашей стороне. Поэтому мы мобилизуем 5 миллионов евро в качестве экстренной поддержки партнеров Западных Балкан", - сообщил он.Боррель добавил, что ЕС также намерен помочь Черногории в укреплении военного и оборонного потенциала и запускает проект создания в Западных Балканах Европейской дипломатической академии для воспитания "дипломатического персонала европейского уровня".Черногория находится в статусе страны-кандидата в ЕС с 2010 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, евросоюз, жозеп боррель, балканский полуостров
Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки
Боррель пообещал Западным Балканам экстренную финансовую поддержку в пять миллионов евро
БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Черногории, сообщил, что Евросоюз мобилизует экстренную финансовую поддержку своим партнерам в Западных Балканах, включая Черногорию, на сумму 5 миллионов евро.
"Черногория - один из наших самых надежных партнеров. На протяжении последних десяти лет вы полностью, на сто процентов следовали нашему пути во внешней политике и политике безопасности, включая наши санкции против России
. Это очень четкий и сильный сигнал о будущем Черногории
в ЕС
. Вы находитесь на нашей стороне, защищая международное право и базирующийся на правилах международный порядок. Это все имеет цену, но мы стоим на вашей стороне. Поэтому мы мобилизуем 5 миллионов евро в качестве экстренной поддержки партнеров Западных Балкан", - сообщил он.
Боррель добавил, что ЕС также намерен помочь Черногории в укреплении военного и оборонного потенциала и запускает проект создания в Западных Балканах Европейской дипломатической академии для воспитания "дипломатического персонала европейского уровня".
Черногория находится в статусе страны-кандидата в ЕС с 2010 года.