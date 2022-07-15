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Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки - РИА Новости, 15.07.2022
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Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки
Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки - РИА Новости, 15.07.2022
Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Черногории, сообщил, что Евросоюз мобилизует экстренную финансовую поддержку своим партнерам в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:51
2022-07-15T12:51
в мире
черногория
евросоюз
жозеп боррель
балканский полуостров
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Черногории, сообщил, что Евросоюз мобилизует экстренную финансовую поддержку своим партнерам в Западных Балканах, включая Черногорию, на сумму 5 миллионов евро."Черногория - один из наших самых надежных партнеров. На протяжении последних десяти лет вы полностью, на сто процентов следовали нашему пути во внешней политике и политике безопасности, включая наши санкции против России. Это очень четкий и сильный сигнал о будущем Черногории в ЕС. Вы находитесь на нашей стороне, защищая международное право и базирующийся на правилах международный порядок. Это все имеет цену, но мы стоим на вашей стороне. Поэтому мы мобилизуем 5 миллионов евро в качестве экстренной поддержки партнеров Западных Балкан", - сообщил он.Боррель добавил, что ЕС также намерен помочь Черногории в укреплении военного и оборонного потенциала и запускает проект создания в Западных Балканах Европейской дипломатической академии для воспитания "дипломатического персонала европейского уровня".Черногория находится в статусе страны-кандидата в ЕС с 2010 года.
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в мире, черногория, евросоюз, жозеп боррель, балканский полуостров
12:51 15.07.2022
 
Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки

Боррель пообещал Западным Балканам экстренную финансовую поддержку в пять миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Черногории, сообщил, что Евросоюз мобилизует экстренную финансовую поддержку своим партнерам в Западных Балканах, включая Черногорию, на сумму 5 миллионов евро.
"Черногория - один из наших самых надежных партнеров. На протяжении последних десяти лет вы полностью, на сто процентов следовали нашему пути во внешней политике и политике безопасности, включая наши санкции против России. Это очень четкий и сильный сигнал о будущем Черногории в ЕС. Вы находитесь на нашей стороне, защищая международное право и базирующийся на правилах международный порядок. Это все имеет цену, но мы стоим на вашей стороне. Поэтому мы мобилизуем 5 миллионов евро в качестве экстренной поддержки партнеров Западных Балкан", - сообщил он.
Боррель добавил, что ЕС также намерен помочь Черногории в укреплении военного и оборонного потенциала и запускает проект создания в Западных Балканах Европейской дипломатической академии для воспитания "дипломатического персонала европейского уровня".
Черногория находится в статусе страны-кандидата в ЕС с 2010 года.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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В миреЧерногорияЕвросоюзЖозеп БоррельБалканский полуостров
 
 
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