https://ria.ru/20220715/balkany-1802668937.html

Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки

Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки - РИА Новости, 15.07.2022

Боррель пообещал Западным Балканам пять миллионов евро поддержки

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Черногории, сообщил, что Евросоюз мобилизует экстренную финансовую поддержку своим партнерам в... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:51

2022-07-15T12:51

2022-07-15T12:51

в мире

черногория

евросоюз

жозеп боррель

балканский полуостров

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Черногории, сообщил, что Евросоюз мобилизует экстренную финансовую поддержку своим партнерам в Западных Балканах, включая Черногорию, на сумму 5 миллионов евро."Черногория - один из наших самых надежных партнеров. На протяжении последних десяти лет вы полностью, на сто процентов следовали нашему пути во внешней политике и политике безопасности, включая наши санкции против России. Это очень четкий и сильный сигнал о будущем Черногории в ЕС. Вы находитесь на нашей стороне, защищая международное право и базирующийся на правилах международный порядок. Это все имеет цену, но мы стоим на вашей стороне. Поэтому мы мобилизуем 5 миллионов евро в качестве экстренной поддержки партнеров Западных Балкан", - сообщил он.Боррель добавил, что ЕС также намерен помочь Черногории в укреплении военного и оборонного потенциала и запускает проект создания в Западных Балканах Европейской дипломатической академии для воспитания "дипломатического персонала европейского уровня".Черногория находится в статусе страны-кандидата в ЕС с 2010 года.

https://ria.ru/20220504/evrosoyuz-1786846341.html

черногория

балканский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, черногория, евросоюз, жозеп боррель, балканский полуостров