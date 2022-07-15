https://ria.ru/20220715/balet-1802643073.html

Эйфман уточнил, что Театр балета покажет в свой юбилейный год москвичам

Эйфман уточнил, что Театр балета покажет в свой юбилейный год москвичам - РИА Новости, 15.07.2022

Эйфман уточнил, что Театр балета покажет в свой юбилейный год москвичам

Худрук Театра балета Борис Эйфман рассказал в интервью РИА Новости о постановках, которые его театр покажет в свой юбилейный год московской публике в рамках... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:32

2022-07-15T11:32

2022-07-15T11:40

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МОСКВА,15 июл – РИА Новости. Худрук Театра балета Борис Эйфман рассказал в интервью РИА Новости о постановках, которые его театр покажет в свой юбилейный год московской публике в рамках фестиваля "Черешневый лес".В этом году Театр балета Бориса Эйфмана отмечает свое 45-летие."В этом году нашему сотрудничеству с фестивалем "Черешневый лес" исполняется 10 лет. В мае 2012 года, благодаря фестивалю, мы познакомили столицу с балетом "Роден, ее вечный идол". И с тех пор театр в партнерстве с "Черешневым лесом" ежегодно привозит в Москву свои премьеры. 29 июля мы вновь покажем столичной публике "Родена", а 27 и 28 июля проведем московскую премьеру постановки "Чайка. Балетная история", – сказал он.Эйфман сообщил, что спектакли Театра балета пройдут в Москве на Новой сцене Большого театра.Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 12.00.

https://ria.ru/20220713/petrfomenko-1802067623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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