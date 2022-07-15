https://ria.ru/20220715/balet-1802643073.html
Эйфман уточнил, что Театр балета покажет в свой юбилейный год москвичам
Эйфман уточнил, что Театр балета покажет в свой юбилейный год москвичам - РИА Новости, 15.07.2022
Эйфман уточнил, что Театр балета покажет в свой юбилейный год москвичам
Худрук Театра балета Борис Эйфман рассказал в интервью РИА Новости о постановках, которые его театр покажет в свой юбилейный год московской публике в рамках... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:32
2022-07-15T11:32
2022-07-15T11:40
культура
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новости культуры
театр балета бориса эйфмана
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МОСКВА,15 июл – РИА Новости. Худрук Театра балета Борис Эйфман рассказал в интервью РИА Новости о постановках, которые его театр покажет в свой юбилейный год московской публике в рамках фестиваля "Черешневый лес".В этом году Театр балета Бориса Эйфмана отмечает свое 45-летие."В этом году нашему сотрудничеству с фестивалем "Черешневый лес" исполняется 10 лет. В мае 2012 года, благодаря фестивалю, мы познакомили столицу с балетом "Роден, ее вечный идол". И с тех пор театр в партнерстве с "Черешневым лесом" ежегодно привозит в Москву свои премьеры. 29 июля мы вновь покажем столичной публике "Родена", а 27 и 28 июля проведем московскую премьеру постановки "Чайка. Балетная история", – сказал он.Эйфман сообщил, что спектакли Театра балета пройдут в Москве на Новой сцене Большого театра.Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 12.00.
https://ria.ru/20220713/petrfomenko-1802067623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, театр балета бориса эйфмана, москва, большой театр, борис эйфман, балет
11:32 15.07.2022 (обновлено: 11:40 15.07.2022)
Эйфман уточнил, что Театр балета покажет в свой юбилейный год москвичам
Борис Эйфман рассказал, что Театр балета покажет в свой юбилейный год москвичам
МОСКВА,15 июл – РИА Новости. Худрук Театра балета Борис Эйфман рассказал в интервью РИА Новости о постановках, которые его театр покажет в свой юбилейный год московской публике в рамках фестиваля "Черешневый лес".
В этом году Театр балета Бориса Эйфмана отмечает свое 45-летие.
"В этом году нашему сотрудничеству с фестивалем "Черешневый лес" исполняется 10 лет. В мае 2012 года, благодаря фестивалю, мы познакомили столицу с балетом "Роден, ее вечный идол". И с тех пор театр в партнерстве с "Черешневым лесом" ежегодно привозит в Москву свои премьеры. 29 июля мы вновь покажем столичной публике "Родена", а 27 и 28 июля проведем московскую премьеру постановки "Чайка. Балетная история", – сказал он.
Эйфман сообщил, что спектакли Театра балета пройдут в Москве на Новой сцене Большого театра.
Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 12.00.