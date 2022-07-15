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Полиция Австрии раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
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Полиция Австрии раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишут СМИ
Полиция Австрии раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
Полиция Австрии раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишут СМИ
Полиция федеральной земли Верхняя Австрия раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишет газета Kurier. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:29
2022-07-15T15:38
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
австрия
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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Полиция федеральной земли Верхняя Австрия раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишет газета Kurier.Речь идет о группе из четырех женщин, которые подделывали прививочные карты, паспорта вакцинации, а также тесты на антитела к коронавирусу. По данным полиции, установлено 50 покупателей подделок.Сообщается, что во время обыска дома полиция обнаружила около двух тысяч клейких этикеток для прививки от коронавируса, 10 поддельных прививочных карт и 37 COVID-паспортов.
https://ria.ru/20220715/ptsr-1802665314.html
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в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, австрия
15:29 15.07.2022 (обновлено: 15:38 15.07.2022)
 
Полиция Австрии раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишут СМИ

Газета Kurier: полиция Австрии раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Полиция федеральной земли Верхняя Австрия раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишет газета Kurier.
Речь идет о группе из четырех женщин, которые подделывали прививочные карты, паспорта вакцинации, а также тесты на антитела к коронавирусу. По данным полиции, установлено 50 покупателей подделок.
Сообщается, что во время обыска дома полиция обнаружила около двух тысяч клейких этикеток для прививки от коронавируса, 10 поддельных прививочных карт и 37 COVID-паспортов.
Сотрудник аэропорта Домодедово и прилетевший из ЮАР пассажир - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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