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Полиция Австрии раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишут СМИ

Полиция Австрии раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022

Полиция Австрии раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишут СМИ

Полиция федеральной земли Верхняя Австрия раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишет газета Kurier. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:29

2022-07-15T15:29

2022-07-15T15:38

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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Полиция федеральной земли Верхняя Австрия раскрыла группу фальсификаторов COVID-паспортов, пишет газета Kurier.Речь идет о группе из четырех женщин, которые подделывали прививочные карты, паспорта вакцинации, а также тесты на антитела к коронавирусу. По данным полиции, установлено 50 покупателей подделок.Сообщается, что во время обыска дома полиция обнаружила около двух тысяч клейких этикеток для прививки от коронавируса, 10 поддельных прививочных карт и 37 COVID-паспортов.

https://ria.ru/20220715/ptsr-1802665314.html

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в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, австрия