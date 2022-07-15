https://ria.ru/20220715/artilleriya-1802660763.html

ВС России уничтожили до 140 украинских боевиков в Запорожской области

ВС России уничтожили до 140 украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 15.07.2022

ВС России уничтожили до 140 украинских боевиков в Запорожской области

Вооруженные силы РФ уничтожили в Запорожской области около 140 боевиков Украины, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:30

2022-07-15T12:30

2022-07-15T14:08

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Запорожской области около 140 боевиков Украины, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."В результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находились более 70 военнослужащих. В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожены до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.

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Екатерина Зайцева

запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность