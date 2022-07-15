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ВС России уничтожили до 140 украинских боевиков в Запорожской области
ВС России уничтожили до 140 украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 15.07.2022
ВС России уничтожили до 140 украинских боевиков в Запорожской области
Вооруженные силы РФ уничтожили в Запорожской области около 140 боевиков Украины, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:30
2022-07-15T12:30
2022-07-15T14:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Запорожской области около 140 боевиков Украины, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."В результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находились более 70 военнослужащих. В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожены до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220715/pvo-1802657079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
12:30 15.07.2022 (обновлено: 14:08 15.07.2022)
ВС России уничтожили до 140 украинских боевиков в Запорожской области
Российские артиллеристы уничтожили до 140 украинских боевиков в Запорожской области