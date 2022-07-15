https://ria.ru/20220715/arest-1802810149.html

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов - РИА Новости, 15.07.2022

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов

Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:19

2022-07-15T17:19

2022-07-15T17:19

россия

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации, сообщает столичная прокуратура.По данным следствия, вечером 10 июля 46-летний Дмитрий Перевозчиков зашел в помещение микрофинансовой компании на Кожевнической улице и выстрелил в 51-летнюю сотрудницу, она скончалась на месте. Позднее его задержали в подмосковной Балашихе."Суд избрал в отношении 46-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 сентября", - в Telegram-канале столичной прокуратуры.Перевозчикову предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. В ходе допроса он полностью признал вину, пояснив, что хотел разжиться деньгами. Следствие установило, что до этого мужчина занял у данной организации 30 тысяч рублей, до конца их так и не вернув.

https://ria.ru/20220711/ubiystvo-1801642776.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), москва