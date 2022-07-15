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В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов - РИА Новости, 15.07.2022
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В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов - РИА Новости, 15.07.2022
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов
Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:19
2022-07-15T17:19
россия
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации, сообщает столичная прокуратура.По данным следствия, вечером 10 июля 46-летний Дмитрий Перевозчиков зашел в помещение микрофинансовой компании на Кожевнической улице и выстрелил в 51-летнюю сотрудницу, она скончалась на месте. Позднее его задержали в подмосковной Балашихе."Суд избрал в отношении 46-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 сентября", - в Telegram-канале столичной прокуратуры.Перевозчикову предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. В ходе допроса он полностью признал вину, пояснив, что хотел разжиться деньгами. Следствие установило, что до этого мужчина занял у данной организации 30 тысяч рублей, до конца их так и не вернув.
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россия
балашиха
московская область (подмосковье)
москва
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россия, происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), москва
17:19 15.07.2022
 
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов

В Москве суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации, сообщает столичная прокуратура.
По данным следствия, вечером 10 июля 46-летний Дмитрий Перевозчиков зашел в помещение микрофинансовой компании на Кожевнической улице и выстрелил в 51-летнюю сотрудницу, она скончалась на месте. Позднее его задержали в подмосковной Балашихе.
"Суд избрал в отношении 46-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 сентября", - в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Перевозчикову предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. В ходе допроса он полностью признал вину, пояснив, что хотел разжиться деньгами. Следствие установило, что до этого мужчина занял у данной организации 30 тысяч рублей, до конца их так и не вернув.
На месте обнаружения тела женщины в помещении коммерческой организации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 10:58
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