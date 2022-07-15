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В Приморье суд арестовал подростка после коллективного избиения школьницы - РИА Новости, 15.07.2022
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В Приморье суд арестовал подростка после коллективного избиения школьницы
В Приморье суд арестовал подростка после коллективного избиения школьницы - РИА Новости, 15.07.2022
В Приморье суд арестовал подростка после коллективного избиения школьницы
Суд в Приморье по подозрению в истязании 13-летней школьницы, которую избила группа подростков, заключил под стражу 16-летнего юношу, сообщает краевая... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:53
2022-07-15T09:53
россия
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Суд в Приморье по подозрению в истязании 13-летней школьницы, которую избила группа подростков, заключил под стражу 16-летнего юношу, сообщает краевая прокуратура.В соцсетях ранее опубликовали два видео, на которых в темное время суток на улице группа подростков окружила школьницу. Одна из девочек требует, чтобы та встала на колени и в чем-то призналась. Школьница отказывается, тогда обидчица нападает на нее и бьёт руками, к ней присоединяется вторая и пинает потерпевшую ногой. Упавшая девочка встает на колени, окружающие оскорбляют ее и говорят, что все записывается на камеру. На втором видео пострадавшую по лицу ногой бьет подросток, у нее идет кровь изо рта. Следователи возбудили дело по статье "Истязание". По данным СУСК региона, один из участников истязания - 16-летний подросток - ранее уже привлекался к административной ответственности за побои. Предварительно установлено, что конфликт произошел на почве ревности."С учетом обстоятельств преступления, в совершении которого подозревается молодой человек, в том числе жестокости насильственных действий, прокурор настаивал на избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Партизанский районный суд с учетом позиции прокурора избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.Прокуратура отмечает, что, по версии следствия, в ходе конфликта группа подростков оскорбляла 13-летнюю потерпевшую, угрожала ей, заставила встать на колени, после чего 16-летний фигурант ударил ногой по лицу девушки.
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россия
приморский край
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россия, происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
09:53 15.07.2022
 
В Приморье суд арестовал подростка после коллективного избиения школьницы

Суд в Приморье арестовал 16-летнего подростка после коллективного избиения школьницы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Суд в Приморье по подозрению в истязании 13-летней школьницы, которую избила группа подростков, заключил под стражу 16-летнего юношу, сообщает краевая прокуратура.
В соцсетях ранее опубликовали два видео, на которых в темное время суток на улице группа подростков окружила школьницу. Одна из девочек требует, чтобы та встала на колени и в чем-то призналась. Школьница отказывается, тогда обидчица нападает на нее и бьёт руками, к ней присоединяется вторая и пинает потерпевшую ногой. Упавшая девочка встает на колени, окружающие оскорбляют ее и говорят, что все записывается на камеру. На втором видео пострадавшую по лицу ногой бьет подросток, у нее идет кровь изо рта. Следователи возбудили дело по статье "Истязание". По данным СУСК региона, один из участников истязания - 16-летний подросток - ранее уже привлекался к административной ответственности за побои. Предварительно установлено, что конфликт произошел на почве ревности.
"С учетом обстоятельств преступления, в совершении которого подозревается молодой человек, в том числе жестокости насильственных действий, прокурор настаивал на избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Партизанский районный суд с учетом позиции прокурора избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что, по версии следствия, в ходе конфликта группа подростков оскорбляла 13-летнюю потерпевшую, угрожала ей, заставила встать на колени, после чего 16-летний фигурант ударил ногой по лицу девушки.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 13:17
Прокуратура проверит данные об избиении девочки в лагере в Магнитогорске
 
РоссияПроисшествияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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