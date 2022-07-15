https://ria.ru/20220715/arest-1802611247.html
В Приморье суд арестовал подростка после коллективного избиения школьницы
В Приморье суд арестовал подростка после коллективного избиения школьницы - РИА Новости, 15.07.2022
В Приморье суд арестовал подростка после коллективного избиения школьницы
Суд в Приморье по подозрению в истязании 13-летней школьницы, которую избила группа подростков, заключил под стражу 16-летнего юношу, сообщает краевая... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:53
2022-07-15T09:53
2022-07-15T09:53
россия
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_671ad4cdc2f9497bb631df758b349ec0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Суд в Приморье по подозрению в истязании 13-летней школьницы, которую избила группа подростков, заключил под стражу 16-летнего юношу, сообщает краевая прокуратура.В соцсетях ранее опубликовали два видео, на которых в темное время суток на улице группа подростков окружила школьницу. Одна из девочек требует, чтобы та встала на колени и в чем-то призналась. Школьница отказывается, тогда обидчица нападает на нее и бьёт руками, к ней присоединяется вторая и пинает потерпевшую ногой. Упавшая девочка встает на колени, окружающие оскорбляют ее и говорят, что все записывается на камеру. На втором видео пострадавшую по лицу ногой бьет подросток, у нее идет кровь изо рта. Следователи возбудили дело по статье "Истязание". По данным СУСК региона, один из участников истязания - 16-летний подросток - ранее уже привлекался к административной ответственности за побои. Предварительно установлено, что конфликт произошел на почве ревности."С учетом обстоятельств преступления, в совершении которого подозревается молодой человек, в том числе жестокости насильственных действий, прокурор настаивал на избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Партизанский районный суд с учетом позиции прокурора избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.Прокуратура отмечает, что, по версии следствия, в ходе конфликта группа подростков оскорбляла 13-летнюю потерпевшую, угрожала ей, заставила встать на колени, после чего 16-летний фигурант ударил ногой по лицу девушки.
https://ria.ru/20220713/izbienie-1802175666.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c7825bd885a44948ee17b1ba8202e4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
В Приморье суд арестовал подростка после коллективного избиения школьницы
Суд в Приморье арестовал 16-летнего подростка после коллективного избиения школьницы
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости.
Суд в Приморье по подозрению в истязании 13-летней школьницы, которую избила группа подростков, заключил под стражу 16-летнего юношу, сообщает
краевая прокуратура.
В соцсетях ранее опубликовали два видео, на которых в темное время суток на улице группа подростков окружила школьницу. Одна из девочек требует, чтобы та встала на колени и в чем-то призналась. Школьница отказывается, тогда обидчица нападает на нее и бьёт руками, к ней присоединяется вторая и пинает потерпевшую ногой. Упавшая девочка встает на колени, окружающие оскорбляют ее и говорят, что все записывается на камеру. На втором видео пострадавшую по лицу ногой бьет подросток, у нее идет кровь изо рта. Следователи возбудили дело по статье "Истязание". По данным СУСК региона, один из участников истязания - 16-летний подросток - ранее уже привлекался к административной ответственности за побои. Предварительно установлено, что конфликт произошел на почве ревности.
"С учетом обстоятельств преступления, в совершении которого подозревается молодой человек, в том числе жестокости насильственных действий, прокурор настаивал на избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Партизанский районный суд с учетом позиции прокурора избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что, по версии следствия, в ходе конфликта группа подростков оскорбляла 13-летнюю потерпевшую, угрожала ей, заставила встать на колени, после чего 16-летний фигурант ударил ногой по лицу девушки.